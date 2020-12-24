Полякова, Барских и Каменских: сколько могут заработать украинские звезды за выступления на Новый год

Заработок украинских звезд в новогоднюю ночь 2020-2021 годах может превышать 200 тысяч долларов. В среднем выступление популярного артиста на корпоративе на Новый год обойдется в 30-40 тысяч долларов. Поп-дива Оля Полякова и секс-символ украинской эстрады Макс Барских выступят по три раза, в то время как Настя Каменских предпочла на Новый год отдохнуть в компании супруга.

Так, издание "Страна" обнародовало примерные суммы доходов знаменитостей за концерты на Новый год. OBOZREVATEL также пообщался со звездами о корпоративах в новогодних блиц-опросах. Подробнее – далее в материале.

Оля Полякова

Певица Оля Полякова в новогоднюю ночь может заработать 150 тысяч долларов. По информации СМИ, выступит трижды: на одной частной вечеринке, после – в отеле на воде Bakkara и в комплексе Osocor Residence. Ивент-менеджеры сообщили, что в 2020 году один новогодний корпоратив с Поляковой обойдется организаторам примерно в 50 тысяч долларов.

Оля Полякова выступит трижды в новогоднюю ночь. Instagram Поляковой

MONATIK

Ивент-агенства Киева сообщили о том, что украинский хит-мейкер MONATIK также получил предложения выступить в новогоднюю ночь.

Монатик будет выступать в Киеве в новогоднюю ночь. Instagram MONATIK

"Пока что запрос в новогоднюю ночь есть и на Диму Монатика. Запрос из Киева. Люди соскучились по выступлениям любимого артиста и очень хотят в Новый год вступить с дорогой сердцу музыкой... Команда артиста планирует встретить Новый год на сцене. Более того, на выступление пригласили и подопечных продюсерского лейбла Димы – Лиду Ли и Нино Басилая с их сольными песнями и программами", – рассказали организаторы вечеринок и добавили, что выступление трех артистов в новогоднюю ночь будет стоить около 100 тысяч долларов.

Наталья Могилевская

Поп-дива Наталья Могилевская, которая стабильно дает концерты в новогоднюю ночь, на сей раз поедет в горы. По данным СМИ, певица будет работать на закрытом мероприятии в Буковеле. Цена за ее выступление на праздничном корпоративе составляет около 30 тысяч долларов.

Наталья Могилевская выступит на корпоративе в Буковеле. Instagram Могилевской

Макс Барских

В новогоднюю ночь певец Макс Барских выступит в киевском ресторане Alaska. Стоимость билета – от 6000 до 9000 гривен в зависимости от этажа, на котором находится столик. В подарок от заведения – на двоих бутылка элитного шампанского Moët & Chandon. Всего в период новогодних праздников артист выступит трижды и получит за это около 220 тысяч долларов.

Макс Барских может заработать более 200 тыс. долларов в новогоднюю ночь. Instagram Барских

"В последние дни декабря у Макса запланировано три выступления и концерт в новогоднюю ночь. Гонорар за все это будет около $220000. Потом он планирует собрать друзей в своей творческой квартире, чтоб встретить 2021-й год. С приглашением уточняется, что на столе будет исключительно домашняя кухня: в частности пирожки с мясом и холодец", – поделился инсайдерской информацией сотрудник ивент-агентства.

Что о новогодних корпоративах рассказали OBOZREVATEL украинские звезды

В новогодних блиц-опросах с украинскими знаменитостями OBOZREVATEL также поинтересовался, как они планируют провести Новый год, будут ли работать и сколько им платят за праздничные корпоративы.

Настя Каменских отказалась от корпоративов в новогоднюю ночь. Instagram Каменских

Украинская звезда рассказала, что любит отмечать Новый год в кругу семьи. В этом году она планирует встретить праздник в компании своего супруга – Алексея Потапенко (Потапа). Интересно, что ранее в одном из своих интервью Каменских рассказывала – во время существования дуэта "Потап и Настя" они с Алексеем сумели выступить на восьми мероприятиях за новогоднюю ночь.

"Как я уже говорила, Новый год для меня – важный семейный праздник, поэтому по возможности встречаю его с родными и близкими, но жизнь артиста непредсказуема", – высказалась артистка.

MARUV не ответила на вопрос о новогоднем корпоративе. Instagram

Артистка решила скрыть от публики, будет ли в этом году работать на корпоративах. Также она не ответила, какова цена ее выступлений.

"Меня приглашают на корпоративы. А все остальное – мое личное дело, которое никого, кроме меня, не касается", – сдержанно отметила звезда.

Один из самых популярных украинских ведущих рассказал, что с удовольствием работает на частных мероприятиях и получает за это неплохой гонорар, однако сумму озвучивать Остапчук не захотел.

Владимир Остапчук рассказал о корпоративе. Instagram

"По поводу гонораров – не скажу этой информации, это не совсем корректно. Но да, гонорар немаленький – я все-таки топовый ведущий в нашей стране. Конечно, предлагают предновогодние и новогодние корпоративы. В этом году речь больше об онлайн-мероприятиях в связи с пандемией. Но все равно – это неизменная традиция, ведь людям хочется праздника. А лучший волшебник, который его сделает, – это Остапчук", – отметил Владимир.

Самая популярная в Украине светская львица указала, что будет работать на онлайн-корпоративах из-за пандемии и ограничений на проведение массовых мероприятий.

Катя Осадчая будет вести корпоративы онлайн. Instagram

"У нас несколько корпоративов онлайн. Есть и такая форма новогодних праздников. По опыту могу сказать, что большинство крупных компаний, которые праздновали всегда – в этом году корпоративы не проводят. Здесь вопрос даже не в том, пойду я или не пойду, – здесь вопрос законности таких мероприятий. Сейчас собираться большим количеством людей запрещено, все праздники камерные, домашние", – подчеркнула Осадчая.

Звезда "Женского квартала" отметила, что привыкла праздновать Новый годна сцене, на этот раз она также будет работать в ночь на 1 января.

Вера Кекелия рассказала о корпоративе на Новый год. Instagram Кекелии

"Обычно я встречаю Новый год на сцене. Если ситуация в стране позволит, тогда и в этот раз в новогоднюю ночь у меня будет концерт. А Рома и Ваня будут ждать меня дома. Мечтаю, чтобы в этом году к нам в гости приехали мои родители и брат с семьей, чтобы я вернулась после выступления, открыла дверь – а там меня встречают все мои, теплой большой компанией", – отметила исполнительница.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что росСМИ узнали сумму гонорара, за которую российские звезды готовы выступить в новогоднюю ночь 2021. Так, больше всего за свои услуги запрашивает лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров.