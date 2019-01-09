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Полвека у власти: в России умер близкий соратник Горбачева

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В Москве 9 января умер последний председатель Верховного совета СССР и близкий соратник Михаила Горбачева Анатолий Лукьянов.

Об этом рассказал в своем микроблоге в Twitter губернатор Смоленской области Алексей Островский, рассказав, что тот был его доверенным лицом.

"Сегодня ушел из жизни известный смолянин и замечательный человек – последний председатель Верховного Совета СССР Анатолий Лукьянов. Анатолий Иванович оказал мне большую честь, став моим доверенным лицом на всенародных выборах губернатора", – рассказал Островский.

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Дочь 88-летнего Лукьянова Елена также рассказала в комментарии РБК, что он тяжело болел последнее время.

Анатолий Лукьянов родился в Смоленске в 1930 году. Он работал на оборонном заводе с 13 лет, а школу окончил после войны, в 1948 году. В 1953 году окончил юридический факультет МГУ.

Борис Ельцин, Александра Бирюкова, Анатолий Лукьянов (второй справа) и Михаил Горбачев

Борис Ельцин, Александра Бирюкова, Анатолий Лукьянов (второй справа) и Михаил Горбачев

Серьезная карьера Лукьянова началась в 1950-е в органах власти СССР. Он был консультантом юридической комиссии при Совете Министров, также работал в аппарате президиума Верховного совета СССР.

Анатолий Лукьянов (в центре), 1993 год

Анатолий Лукьянов (в центре), 1993 год

В 1984 году стал депутатом Верховного совета СССР, а в марте 1990 года сменил Михаила Горбачева на посту председателя. В 1991 году Лукьянов участвовал в работе ГКЧП, из-за чего 29 августа был арестован.

В 1994 году его амнистировали, после чего до 2000 года он входил в состав президиума ЦК Компартии России.

Анатолий Лукьянов 1993 год

Анатолий Лукьянов 1993 год

Анатолий Лукьянов (слева) и Владимир Жириновский (справа)

Анатолий Лукьянов (слева) и Владимир Жириновский (справа)

Как сообщал OBOZREVATEL, летом 2018 года в Украине скончался узник ГУЛАГа Богдан Климчак, который был последней жертвой коммунистического режима.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

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