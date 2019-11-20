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20 ноября • обновлено в 07:12
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Полунину – 30: топ-5 скандальных высказываний украинского фаната Путина

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В среду, 20 ноября, известному украинскому танцовщику, артисту балета Сергею Полунину исполнилось 30 лет.

За последние годы он неоднократно вызывал гнев сограждан из-за высказываний о любви к президенту РФ Владимиру Путину, портрет которого он даже набил на своей груди. OBOZREVATEL предлагает читателям вспомнить скандальные и, порой, бредовые заявления Полунина.

Полунин – тату с Путиным

Полунин – тату с Путиным

Instagram Полунина

Сергей родился 20 ноября 1989 года в Херсоне, танцами и балетом занимался с раннего возраста. В 2003 году, имея за плечами ряд успехов, 13-летним он переехал в Лондон, где с 2007 по 2012 год был ведущим солистом Королевского балета. В 2012 году Полунина пригласили в Москву, с тех пор он там живет и работает.

Полунин - российский герб на руке

Полунин - российский герб на руке

Фото: lady.mail.ru

В Путине есть свет

На свой 29-ый день рождения Полунин рассказал, как "незаслуженно" обижают президента России Владимира Путина.

"По моему мнению, в некоторых частях мира СМИ относятся к нему несправедливо, а это неправильно. Мне больно от этого, так как я был раньше в таком же положении и знаю по себе это ощущение. Никто не заслуживает того, чтобы с ним обращались плохо или несправедливо. Когда я был ребенком, я видел в нем свет, и вижу сейчас. Владимира я буду всегда защищать своей энергией и любовью", – говорил он.

Фанат Путина Полунин

Фанат Путина Полунин

Нужно молиться за Путина

В феврале 2019 года Полунин разразился очередным постом о том, что "дьявольские организации выливают много лжи" на Путина.

"Молитесь господу о прощении и помощи. Очень много лжи на Владимира Путина выливают дьявольские организации, масоны, иллюминаты и так далее. Англия поражена ими. Франция, Германия, Америка и много других стран. Италия, ты будешь очень важной страной для разрушения этих дьявольских организаций. У вас сильная мафия, которая может противостоять им. Мафия должна стать сильнее, чем когда-либо. Объединиться, чтобы разрушить их. Иллюминаты в Советском Союзе сделали все, чтобы разрушать церкви, но люди оказались сильнее. В Сербии много ангельских душ и вы нам очень понадобитесь в сражении. Объединяйтесь", – объявил танцор.

Путин – лидер планеты

Полунин продолжил серию подобострастных постов о главе Кремля объявлением Путина – лидером планеты.

"Лидер планеты. Горжусь своим президентом", – подписал он под портретом президента РФ в феврале.

Полунину – 30: топ-5 скандальных высказываний украинского фаната Путина

Самое удивительное чувство в мире – разрушение

Полунин заявил в ответ на ненависть к нему в сети из-за нездорового поклонения Путину, что ему это нравится.

"Энергия охватывает ваше сердце, ваш желудок, она почти выводит вас из равновесия. И это удивительно, потому что ты начинаешь чувствовать связь с миром. Это определенно вызывает привыкание, потому что это заставляет вас чувствовать. Единственный способ строить, который мне известен, – это разрушать все и строить с нуля. Самое удивительное чувство в мире – разрушение. На это требуется столько сил, терпения и времени, а разрушение – быстро, быстро... Взрывчатое вещество", – добавил артист.

Только оскорбите Путина

Полунин с тату в виде головы Путина

Полунин с тату в виде головы Путина

The Guardian

Во время концертного тура по России Полунин опубликовал фото, на котором позирует в сценическом образе. К тому моменту уровень ненависти к танцору уже пересек красную черту. Тогда артисту захотелось в очередной раз "заступиться" за своего кумира, разразившись угрозами. "Лев разорвет всех, кто оскорбит Путина", – подписал он.

Что примечательно, в одном из интервью Полунин признавался, что его аккаунт в Instagram взломали и удалили все его подобострастные посты о российском лидере. Он подтвердил, что лично все это писал и собирается продолжать делать это впредь.

Ранее OBOZREVATEL сделал подборку звезд, которые разочаровали Украину. Полунин оказался в их числе.

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Персоны
Сергей Полунин Владимир Путин
Место
Украина
Теги
новости день рождения шоу-бизнес скандалы
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Хо Хол
Хо Хол
Ну хоть один адекватный украинец. Поздравления имениннику!
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Хо Хол, чушок,достаточно твоих.
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