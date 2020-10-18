Полуголый Тарзан после измены записал песню о любви к Королевой

Российский стриптизер, муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко (Тарзан) записал песню о любви к своей супруге Наташи Королевой.

После супружеской измены с актрисой Анастасией Шульженко, Тарзан опубликовал в Instagram песню-видеообращение, в которой ответил на критику в свой адрес.

"Как оказалось, я живу в раю, Все молодые и безгрешные вокруг, Носы везде красивые суют, Посланья позитивные мне шлют. Лишь я убогий, старый и тупой, И развестись, мол, надо бы со мной, Всегда подскажут, как мне поступить, Лавирую, чтоб в вас не наступить", – заявил супруг певицы.

Кроме того, звезда также признался в песне в любви к своей супруге Королевой.

"Я женат" — "Я же Наташку лишь люблю" и "Я красив" — "Я красивее не найду", – сообщил артист.

А в двух последних строчках Тарзан составил фразы, которыми дал понять, что его не интересует чужое мнение о его личной жизни.

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