Полуголый Тарзан после измены записал песню о любви к Королевой
Российский стриптизер, муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко (Тарзан) записал песню о любви к своей супруге Наташи Королевой.
После супружеской измены с актрисой Анастасией Шульженко, Тарзан опубликовал в Instagram песню-видеообращение, в которой ответил на критику в свой адрес.
"Как оказалось, я живу в раю, Все молодые и безгрешные вокруг, Носы везде красивые суют, Посланья позитивные мне шлют. Лишь я убогий, старый и тупой, И развестись, мол, надо бы со мной, Всегда подскажут, как мне поступить, Лавирую, чтоб в вас не наступить", – заявил супруг певицы.
Кроме того, звезда также признался в песне в любви к своей супруге Королевой.
"Я женат" — "Я же Наташку лишь люблю" и "Я красив" — "Я красивее не найду", – сообщил артист.
А в двух последних строчках Тарзан составил фразы, которыми дал понять, что его не интересует чужое мнение о его личной жизни.
Как сообщал OBOZREVATEL:
28-летняя российская актриса Анастасия Шульженко заявила, что у нее были интимные отношения с Сергеем Глушко (Тарзаном). Также она отметила, что после признания ей начала угрожать супруга артиста и обвинять в краже.
Позже девушка заверила, что ждет ребенка от Тарзана. Однако в эфире шоу "На самом деле" она сделала публичный тест на беременность, который показал отрицательный результат.
Сам Сергей Глушко признался в измене супруге и объяснил, что его "соблазнили" и "ввели в неадекватное состояние" с помощью "набора всяких веществ".
А не так давно Королева призналась, что любовница Тарзана планировала стать суррогатной матерью для пары.