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22 апреля • обновлено в 23:47
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Полуголый Тарзан обратился к хейтерам из-за Королевой

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Муж украинской певицы Наташи Королевой, которой СБУ запретила въезд в страну, Сергей Глушко (Тарзан) обратился к недоброжелателям. Он назвал их убогими, а также заявил, что "улыбается им в ответ".

Об этом Тарзан написал на своей странице в социальной сети Instagram.

"Мне вас жалко!" Полуголый Тарзан обратился к хейтерам из-за Королевой

instagram.com/tarzan___official

"Чуть больше месяца прошло, а для меня это было как вчера. Спасибо еще раз всем, кто разделил со мной эти счастливые мгновенья! Это реально было круто! Куча инфузорий повылазило от злобы-зависти. До сих пор себе п*каны рвут и от злобы готовы лопнуть. Это показательно в наше "перевернутое время". Не нормально, конечно, уродливо, но факт. Который раз убеждаюсь....Чем успешней выступление, тем больше злобы. Не могут, убогие, простить мне, что меня любит самая прекрасная русалка страны... Зависть - страшное дело. А главное, не понимают эти бедолаги, что только укрепляют мое "я" этим, и убивают себя. Я прощаю их всех... Я улыбаюсь в ответ. Мне вас жалко. И я приветствую всех, кто радуется со мной моим радостям! Здоровья и радости всем!", - написал артист.

"Мне вас жалко!" Полуголый Тарзан обратился к хейтерам из-за Королевой

instagram.com/tarzan___official

"Мне вас жалко!" Полуголый Тарзан обратился к хейтерам из-за Королевой

instagram.com/tarzan___official

"Мне вас жалко!" Полуголый Тарзан обратился к хейтерам из-за Королевой

instagram.com/tarzan___official

Чуть больше месяца прошло, а для меня это было как вчера.Спасибо ещё раз всем,кто разделил со мной эти счастливые мгновенья! Это реально было круто! Куча инфузорий повылазило от злобы-зависти))) до сих пор себе пуканы рвут и от злобы готовы лопнуть)))))😄😄😄 Это показательно в наше "перевёрнутое время". Не нормально ,конечно,уродливо,но факт.Ко орый раз убеждаюсь....Чем успешней выступление ,тем больше г... и злобы.. Не могут,убогие, простить мне,что меня любит самая прекрасная русалка страны.... Зависть - страшное дело.А главное, не понимают эти бедолаги,что только укрепляют мое "я" этим , и убивают себя. Я прощаю их всех....Я улыбаюсь в ответ.Мне вас жалко. И я приветствую всех,кто радуется со мной моим радостям ! Здоровья и радости всем! ....."смех и радость мы приносим людям"😃😃😃 #тарзан #тарзаншоу

Публикация от Сергей Глушко(Тарзан) (@tarzan___official)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Сергей Глушко (Тарзан) устроил голые танцы с посторонней женщиной на глазах у своей супруги, певицы Наташи Королевой.

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Автор
Мария Дидык
Персоны
Наташа Королева Сергей Глушко (Тарзан)
Место
Россия
Тег
шоу-бизнес
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