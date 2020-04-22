"Мне вас жалко!" Полуголый Тарзан обратился к хейтерам из-за Королевой

Муж украинской певицы Наташи Королевой, которой СБУ запретила въезд в страну, Сергей Глушко (Тарзан) обратился к недоброжелателям. Он назвал их убогими, а также заявил, что "улыбается им в ответ".

Об этом Тарзан написал на своей странице в социальной сети Instagram.

instagram.com/tarzan___official

"Чуть больше месяца прошло, а для меня это было как вчера. Спасибо еще раз всем, кто разделил со мной эти счастливые мгновенья! Это реально было круто! Куча инфузорий повылазило от злобы-зависти. До сих пор себе п*каны рвут и от злобы готовы лопнуть. Это показательно в наше "перевернутое время". Не нормально, конечно, уродливо, но факт. Который раз убеждаюсь....Чем успешней выступление, тем больше злобы. Не могут, убогие, простить мне, что меня любит самая прекрасная русалка страны... Зависть - страшное дело. А главное, не понимают эти бедолаги, что только укрепляют мое "я" этим, и убивают себя. Я прощаю их всех... Я улыбаюсь в ответ. Мне вас жалко. И я приветствую всех, кто радуется со мной моим радостям! Здоровья и радости всем!", - написал артист.

instagram.com/tarzan___official

instagram.com/tarzan___official

instagram.com/tarzan___official

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Сергей Глушко (Тарзан) устроил голые танцы с посторонней женщиной на глазах у своей супруги, певицы Наташи Королевой.

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