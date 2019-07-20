Полуголый мужчина напал на Анастасию Приходько во время концерта

В пятницу во время концерта в Виннице неизвестный мужчина в одних шортах напал на украинскую певицу Анастасию Приходько и сорвал мероприятие.

Певица сообщила в Facebook, что на нее напали. Кроме этого, по словам Приходько, которая собирается попасть в Верховную Раду, ей в конце концов пришлось обратиться в полицию.

На Приходько напали во время концерта instagram prykhodko_official

"Сегодня во время концерта в Виннице на моем 11 округе на меня было совершено нападение, выключали свет 5 раз и мне пришлось петь с людьми без музыки, мы запускали генераторы, на данный момент еду в полицию писать заявление", - сообщила она.

Певица также опубликовала видео на котором видно, как некий мужчина с голым торсом запрыгнул на сцену и повалил артистку. Однако практически сразу его оттащила охрана.

Анастасия идет в Раду по мажоритарке Facebook Приходько

После поездки в полицию Настя также опубликовала пост в Facebook, где заверила своих врагов, что ее не так легко запугать.

"Сорванный концерт, телесные травмы и ночь в отделении полиции. Вот так заканчивается избирательная компания. Если мои враги думают, что меня можно напугать-то я вас огорчу. Я всех прощаю, зла и обиды на вас не таю, идите с миром!", - написала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская певица Анастасия Приходько, которая объявила об окончании музыкальной карьеры и стала политиком, будет баллотироваться в Верховную Раду Украины от партии "Батьківщина" по мажоритарному округу.

Вокруг одного из интервью Приходько о политических планах разгорелся скандал. Украинская ведущая и журналистка Янина Соколова задавала ей вопросы относительно ее гражданской позиции, войны на Донбассе и так далее. Когда певица затруднялась с ответом, ей подсказывали из-за кадра. Спустя несколько вопросов она резко встала и ушла, отказавшись продолжать интервью.

Певица объяснила свой выход из студии тем, что не ожидала такого напора и растерялась во время эфира.

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