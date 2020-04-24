Полуголые "Холостяк" и его невеста завели сеть интимным фото

Главный герой девятого сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Никита Добрынин и его невеста Дарья Квиткова поделились пикантным фото.

Соответствующий снимок опубликовала на своей странице в Instagram Квиткова.

Даша Квиткова и Никита Добрынин Instagram @kvittkova

На фотографии Никита позирует с голым торсом, а Даша – в соблазнительном полупрозрачном белье. При этом, возлюбленные страстно целуются на камеру.

"Я искала недостатки в своей фигуре, а он восхищается ею. Я не любила свои кудрявые волосы, а ему они пришлись по душе. Я стеснялась своего звонкого смеха, а он делает все, чтобы я смеялась еще громче. Я наносила каждый день тональную основу на лицо, а он просит не делать этого и говорит, что я красивее без нее. Я боялась замужества, а он сделал все, чтобы я радовалась и ждала с нетерпением этого дня", – трогательно подписала фото Квиткова.

Поклонники не смогли сдержать эмоций, увидев горячий кадр Даши и Никиты.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что телеведущая Ольга Цибульская озадачила поклонников пикантным кадром с Никитой Добрыниным. В частности, звезда позировала с бывшим холостяком Украины, поставив ему на колено обнаженную ногу, а сама держала в руках смартфон.

Как живется Лободе и Лорак в России - читай у нас в Instagram!