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17 апреля • обновлено в 08:30
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Полуголую Седокову разнесли за интимное фото с возлюбленным в ванной

2.7т
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Украинская певица Анна Седокова, которая сейчас живет и работает в Москве, нарвалась на критику из-за откровенного снимка с возлюбленным Янисом Тиммой.

Фотографию знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram.

Анна Седокова

Анна Седокова

Instagram @annasedokova

Так, в кадре полуголые Анна и Янис позируют в ванной. При этом, Седокова одета в откровенное черное белье, продемонстрировав свои пышные формы, а Тимма появился на фото в одних трусах.

Анна Седокова и Янис Тимма

Анна Седокова и Янис Тимма

Instagram @annasedokova

Пикантная фотография звезды вызвала бурные обсуждения в сети. Пользователи в пух и прах раскритиковали фото, заявив, что оно выглядит пошло. Кроме того, по мнению подписчиков, Седоковой нужно подумать о репутации своих детей.

"Это перебор", "Пошло, дети смотрят", "Раньше восхищалась, сейчас – отвращение", "Ничего, что дочка увидит?", "И это мама троих детей", "Как не стыдно?", – писали в комментариях пользователи.

Полуголую Седокову разнесли за интимное фото с возлюбленным в ванной
Полуголую Седокову разнесли за интимное фото с возлюбленным в ванной
Полуголую Седокову разнесли за интимное фото с возлюбленным в ванной
Полуголую Седокову разнесли за интимное фото с возлюбленным в ванной
Полуголую Седокову разнесли за интимное фото с возлюбленным в ванной
Полуголую Седокову разнесли за интимное фото с возлюбленным в ванной
Полуголую Седокову разнесли за интимное фото с возлюбленным в ванной

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Анна Седокова заявила, что продюсер и композитор Константин Меладзе манипулировал участницами группы "ВИА Гра".

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Автор
Анна Михно
Персона
Анна Седокова
Место
Украина
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