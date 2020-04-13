Полуголую Бузову разнесли в сети из-за ванны с лапшой

Скандальная телеведущая и певица Ольга Бузова нарвалась на жесткую критику, после того, как опубликовала видео на котором она в леопардовом купальнике принимает ванну, полную лапши.

Фото и видео она разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

Бузова искупалась в ванной, наполненной лапшой быстрого приготовления, в рамках очередного челленджа, где ее оппонентом выступил блогер Гусейн Гасанов.

Звезды выполнили по пять заданий друг друга. Ранее Бузова сожгла три дорогих платья, отрезала волосы, разбила плазменный телевизор бейсбольной битой и убрала лестничную площадку в сексуальном наряде.

"Маразм! Баловаться едой, когда многие испытывают такие трудности", "Ужас! А сколько людей голодают, а ты ради хайпа", "Людям в некоторых странах кушать нечего, голодают из-за того, что сейчас карантин, работы нет, а ты берешь и такое делаешь", - комментируют в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети распространили информацию, будто скандальная певица Ольга Бузова – беременна.