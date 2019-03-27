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Полуголая солистка "НеАнгелов" показала результат похудения: пикантное видео

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Солистка популярной украинской группы "НеАнгелы" Слава Каминская взволновала поклонников пикантными видео.

Звезда похвасталась результатом похудения, уточнив, довольна им (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

"Немного #яжемать в ленту или коротко об интервальном голодании. Я результатом довольна, но куда-то спрятались груди, а муж сказал – слишком худая, начинаю интервальное отъедание", – подписала Каминская.

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Поклонники выразили солидарность с мужей певицы. Многие написали, что ей нужно набрать вес, потому что она очень сильно похудела.

"Отличная стройная фигура. Больше худеть, думаю, не стоит. А сейчас идеально", "Славочка, отъедайтесь", "Согласна с вашим мужем", "Поддерживаю мужа, Слава, чересчур! Бухенвальд в прямом эфире. Сексуальности тут мало, если человек не извращенец. Ну прям слезы наворачиваются. Чуть пирожков не помешает", "Слава, хочется накормить вас жареной картошкой на сале", – написали поклонники.

Полуголая солистка "НеАнгелов" показала результат похудения: пикантное видео
Полуголая солистка "НеАнгелов" показала результат похудения: пикантное видео
Полуголая солистка "НеАнгелов" показала результат похудения: пикантное видео
Полуголая солистка "НеАнгелов" показала результат похудения: пикантное видео
Полуголая солистка "НеАнгелов" показала результат похудения: пикантное видео

Слава Каминская

Слава Каминская

instagram@babaslavka

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Каминская показала подтянутые ноги и голые ягодицы, вызвала бурю эмоций среди поклонников.

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Персона
Слава Каминская
Место
Украина
Теги
шоу-бизнесКрасотадиета
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