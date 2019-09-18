Полуголая Седокова взбудоражила поклонников фото после новости о своей болезни

Украинская певица, экс-солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова, которая живет и работает в России, удивила поклонников новым откровенным фото, после того, как сообщила о серьезной болезни.

Отметим, на днях, она сообщила о том, что страдает крапивницей. Фото артистка разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

"Побег для спасения. Я, вообще-то, не из слабаков. Сильная женщина, но когда иногда нужно убежать, чтобы найти путь к себе. Найти себя. Когда приступ обострился, я села в машину и умчалась", - подписала фото Седокова.

Отметим, Седокова часто радует фанатов откровенными снимками.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Анна Седокова нарвалась на очередную порцию критики в сети, когда опубликовала снимок, на котором сверкнула пышной грудью в платье с глубоким декольте.

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