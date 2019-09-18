Полуголая Седокова взбудоражила поклонников фото после новости о своей болезни

Украинская певица, экс-солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова, которая живет и работает в России, удивила поклонников новым откровенным фото, после того, как сообщила о серьезной болезни.
Отметим, на днях, она сообщила о том, что страдает крапивницей. Фото артистка разместила на своей странице в социальной сети Instagram.
"Побег для спасения. Я, вообще-то, не из слабаков. Сильная женщина, но когда иногда нужно убежать, чтобы найти путь к себе. Найти себя. Когда приступ обострился, я села в машину и умчалась", - подписала фото Седокова.
Побег для спасения. Я, вообще-то, не из слабаков. Сильная женщина, но когда иногда нужно убежать, чтобы найти путь к себе. Найти себя. Когда приступ обострился, я села в машину и умчалась в @verba_mayr . Спасибо вам большое, что нянчились со мной как с маленьким ребёнком, но всегда уважительно обращались "Анна Владимировна". Я всегда буду вас рекомендовать, как место, в котором можно вновь обрести свою гармонию. Ещё и настроить правильно свой организм, правильно питаться, дышать и просто гулять. Спасибо ❤
Отметим, Седокова часто радует фанатов откровенными снимками.
И закрылась она на тринадцать замков, Чтобы душу никто не топтал. Нет, она никогда не боялась волков, Ведь страшнее не волк, а шакал… Было время, и душу открыв нараспах, Доверяла, стараясь помочь. Но как только она оставалась в слезах, Все сбегали отчаянно прочь… А она улыбалась весенним лучам, Вытирая слезу рукавом… Слабой женщине, видимо, всё по плечам… Даже быть иногда мужиком… Не скулить и не ныть, а себя отобрать У депрессии и у тоски. Жить сложнее, чем, руки скрестив, умирать. Шрамы сердца её глубоки… Эту душу сверлили обманом не раз, Подло в спину толкали, смеясь… Но алмазом всегда остаётся алмаз, Даже если испачкают в грязь… Обозлиться бы ей, стать гораздо черствей, Только сердце - котёнком слепым Также верит в любовь, в доброту и в людей, Небесам улыбаясь седым… Столько бед и проблем, вроде не до стихов… И устав от судьбы передряг, Закрывалась она на тринадцать замков, Ключ оставив снаружи… в дверях… 📝Ирина Самарина-Лабиринт
Back to reality... Сегодня вечером, мой первый спектакль в театре @show.falsh и мне невообразимо страшно, потому что это абсолютно новое и то, что я никогда не пробовала. Это сложнейшая из профессий и люди, которые в ней , должны обладать миллионном навыков и абсолютным отсутствием комплексов относительно своих качеств, а я...А я моментами такая трусиха. Иногда, когда мне страшно, я представляю, что же будет в худшем случае, как изменится моя жизнь? А ещё, по мне можно учебники по психосоматике писать . У меня на нервной почве сейчас глаз так опух, что боюсь на сцену Таганки не поместиться. Ну все. Пора мне в театр ( это, как у нас, у актрис, говорят 😂) целую 💋💋💋
Вхожу в этот август like ..... 😂😂😂 Следующие 10 дней у меня нет концертов( но это не точно 😂) и через час самолёт унесёт меня на Лазурное побережье, где я планирую заниматься тем, что запечатлено на этой фотографии. И никуда не лететь 😂😂😂 Отпуск, это правда ты? Как у вас дела? Уже отдыхаете или только планируете? #мамапродолжаетдэнсить ❤️
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Анна Седокова нарвалась на очередную порцию критики в сети, когда опубликовала снимок, на котором сверкнула пышной грудью в платье с глубоким декольте.
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