Полуголая Седокова разозлила сеть откровенным фото

Украинская певица Анна Седокова, которая сейчас живет и работает в России, нарвалась на критику в сети из-за откровенного фото.

Снимок 37-летняя знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram.

Анна Седокова Instagram @annasedokova

На фотографии Седокова позирует в серебристом купальнике, который выгодно подчеркнул пышные формы Анны. При этом, певица сексуально смотрит в зеркало и демонстрирует свои ягодицы.

Однако пользователей разозлил откровенный снимок знаменитости. В комментариях поклонники отметили, что устали от подобных фото певицы. А некоторые и вовсе убеждены, что в кадре не обошлось без фотошопа.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Анна Седокова откровенно рассказала о сексе втроем. По словам певицы, групповой секс у нее был несколько раз и в нем участвовали только девушки.

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