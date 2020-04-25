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25 апреля • обновлено в 04:23
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Полуголая Седокова разозлила сеть откровенным фото

1.8т
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Украинская певица Анна Седокова, которая сейчас живет и работает в России, нарвалась на критику в сети из-за откровенного фото.

Снимок 37-летняя знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram.

Анна Седокова

Анна Седокова

Instagram @annasedokova

На фотографии Седокова позирует в серебристом купальнике, который выгодно подчеркнул пышные формы Анны. При этом, певица сексуально смотрит в зеркало и демонстрирует свои ягодицы.

Однако пользователей разозлил откровенный снимок знаменитости. В комментариях поклонники отметили, что устали от подобных фото певицы. А некоторые и вовсе убеждены, что в кадре не обошлось без фотошопа.

Полуголая Седокова разозлила сеть откровенным фото
Полуголая Седокова разозлила сеть откровенным фото
Полуголая Седокова разозлила сеть откровенным фото
Полуголая Седокова разозлила сеть откровенным фото
Полуголая Седокова разозлила сеть откровенным фото
Полуголая Седокова разозлила сеть откровенным фото

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Анна Седокова откровенно рассказала о сексе втроем. По словам певицы, групповой секс у нее был несколько раз и в нем участвовали только девушки.

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Автор
Анна Михно
Персона
Анна Седокова
Место
Украина
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Ivani Rezo
Ivani Rezo
Дети подрастут будут на мамины фото маст....ровать.очень мило
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