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Полуголая Седокова показала эротичное видео и облизала девушку

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Скандальная украинская певица Анна Седокова, которая живет и работает в России, взбудоражила сеть эротическим видео с полуголой девушкой.

Седокова прилетела в Одессу и опубликовала в Instagram видео с тремя полуголыми девушками в кожаном белье и аксессуарах.

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Во время сьемки Анна нежно облизала одну из девушек в маске кошечки. "Сегодня в Одессу мы приехали большим составом. Большим и очень красивым", - подписала Седокова эротическое видео.

Певице начали писать гневные комментарии из-за пропаганды нетрадиционной ориентации и плохого примера для детей.

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Анну снова захейтили в сети

Анну снова захейтили в сети

Instagram Седоковой

"Одна считаю, что это ужас и полнейшая деградация", "Куда катится мир, что происходит, ты же мать!", "Да снималась бы уже в порно", "Песни прибыли не приносят, ушла в проститутки", - пишут комментаторы.

Полуголая Седокова показала эротичное видео и облизала девушку
Полуголая Седокова показала эротичное видео и облизала девушку
Полуголая Седокова показала эротичное видео и облизала девушку
Полуголая Седокова показала эротичное видео и облизала девушку
Полуголая Седокова показала эротичное видео и облизала девушку
Полуголая Седокова показала эротичное видео и облизала девушку
Полуголая Седокова показала эротичное видео и облизала девушку
Полуголая Седокова показала эротичное видео и облизала девушку

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Седокова разгневала поклонников роликом, на котором была изображена в вульгарном образе и материлась.

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Персона
Анна Седокова
Место
УкраинаОдесса
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