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16 марта • обновлено в 10:52
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Полуголая Самбурская разозлила сеть откровенным фото

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Российская актриса, звезда сериала "Универ" Настасья Самбурская взбудоражила сеть откровенным фото. На нем она позировала в ярком белье.

Снимок актриса разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

"Мозгов нет, только ж*па": полуголая Самбурская разозлила сеть откровенным фото
"Скромность украшает, знаю. Нечем удивлять мне вас. Мозгов у меня нет, есть только вот ж*па", - подписала снимок Самбурская.

"Поющая стриптизерша, а бывает ли такое?", "А какая она актриса? Порно фильмов, ну тогда с ней все ок", "Настя, извини, но ты, как всегда, не доигрываешь свою роль даже для Максим", - комментируют снимок в сети.

"Мозгов нет, только ж*па": полуголая Самбурская разозлила сеть откровенным фото
"Мозгов нет, только ж*па": полуголая Самбурская разозлила сеть откровенным фото
"Мозгов нет, только ж*па": полуголая Самбурская разозлила сеть откровенным фото

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Настасья Самбурская заявила, что хотела бы уехать из России на полгода, чем вызвала возмущение у своих поклонников.

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Автор
Мария Дидык
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