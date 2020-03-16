Российская актриса, звезда сериала "Универ" Настасья Самбурская взбудоражила сеть откровенным фото. На нем она позировала в ярком белье.

Снимок актриса разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

"Скромность украшает, знаю. Нечем удивлять мне вас. Мозгов у меня нет, есть только вот ж*па", - подписала снимок Самбурская.

"Поющая стриптизерша, а бывает ли такое?", "А какая она актриса? Порно фильмов, ну тогда с ней все ок", "Настя, извини, но ты, как всегда, не доигрываешь свою роль даже для Максим", - комментируют снимок в сети.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Настасья Самбурская заявила, что хотела бы уехать из России на полгода, чем вызвала возмущение у своих поклонников.

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