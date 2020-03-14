Полуголая Самбурская показала фигуру в белье: откровенное фото

Российская актриса Настасья Самбурская порадовала поклонников пикантной фотографией в сексуальном белье.

Снимком знаменитость поделилась на своей странице в Instagram.

Настасья Самбурская Instagram @samburskaya

На фото Самбурская позирует в соблазнительном черном кружевном белье, которое акцентировало внимание на аппетитных формах артистки. Завершали провокационный образ черные чулки и эффектный макияж.

Поклонники не смогли пройти мимо откровенной фотографии Настасьи:

"Шикарный вид", "Божественная актриса и божественная фотомодель! Побольше бы таких снимков", "Такая красивая", "Секси", "Супер-женщина".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Настасья Самбурская заявила, что хотела бы уехать из России на полгода, чем вызвала возмущение у своих поклонников.

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