Победительница "Холостяк-10" Даша Ульянова порадовала поклонников полуобнаженным фото и рассказала о финале шоу. Так, по ее словам после завершения проекта всех ожидают интриги и скандалы.

Фото девушка разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

"Скандалы, интриги, расследования, слитые переписки. Это далеко не весь список того, что ожидает вас после финала проекта. Я даже не хочу копаться и разбираться в этой грязи, которая сейчас так и льется с аккаунта другой участницы. Я никак не хочу это комментировать, потому что знаю, что умные, здравомыслящие люди и так все понимают. Человеческая зависть не знает границ и как с ней справляться - выбор каждого", - написала Ульянова.

Ранее OBOZREVATEL публиковала самые откровенны фото Даши Ульяновой, которыми она в последнее время делилась на своей странице в Instagram.