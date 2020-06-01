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1 июня • обновлено в 09:08
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Полуголая победительница "Холостяка" рассказала о финале проекта

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Победительница "Холостяк-10" Даша Ульянова порадовала поклонников полуобнаженным фото и рассказала о финале шоу. Так, по ее словам после завершения проекта всех ожидают интриги и скандалы.

Фото девушка разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

"Не хочу копаться в грязи": полуголая победительница "Холостяка" рассказал о финале проекта

"Скандалы, интриги, расследования, слитые переписки. Это далеко не весь список того, что ожидает вас после финала проекта. Я даже не хочу копаться и разбираться в этой грязи, которая сейчас так и льется с аккаунта другой участницы. Я никак не хочу это комментировать, потому что знаю, что умные, здравомыслящие люди и так все понимают. Человеческая зависть не знает границ и как с ней справляться - выбор каждого", - написала Ульянова.

"Не хочу копаться в грязи": полуголая победительница "Холостяка" рассказал о финале проекта

Ранее OBOZREVATEL публиковала самые откровенны фото Даши Ульяновой, которыми она в последнее время делилась на своей странице в Instagram.

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Автор
Мария Дидык
Место
Украина
Теги
Холостяк-10 шоу-бизнес
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