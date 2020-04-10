Полуголая украинская певица завела сеть постельным фото со своим мужем

Украинская певица MamaRika (Анастасия Кочетова), которая в середине марта вышла замуж за актера и КВНщика Сергея Середу, поделилась пикатным фото со своим мужем.

Соответствующий снимок был опубликован на личной странице артистки в Instagram.

Сергей Середа и MamaRika Instagram @mamarika_official

На фотографии MamaRika позирует полуголой: из одежды на девушке лишь одни трусы. Певица сидит на руках у своего супруга Сергея.

Откровенная фотография пары привлекла внимание поклонников, которые засыпали супругов комплиментами.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что певица MamaRika показала фигуру в откровенном наряде. Так, она позировала в прозрачном боди, которое демонстрировало ее стройные формы, а также грудь.

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