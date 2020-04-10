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10 апреля • обновлено в 09:31
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Полуголая певица MamaRika завела сеть постельным фото со своим мужем

19.9т
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Украинская певица MamaRika (Анастасия Кочетова), которая в середине марта вышла замуж за актера и КВНщика Сергея Середу, поделилась пикатным фото со своим мужем.

Соответствующий снимок был опубликован на личной странице артистки в Instagram.

Сергей Середа и MamaRika

Сергей Середа и MamaRika

Instagram @mamarika_official

На фотографии MamaRika позирует полуголой: из одежды на девушке лишь одни трусы. Певица сидит на руках у своего супруга Сергея.

Откровенная фотография пары привлекла внимание поклонников, которые засыпали супругов комплиментами.

Полуголая украинская певица завела сеть постельным фото со своим мужем
Полуголая украинская певица завела сеть постельным фото со своим мужем
Полуголая украинская певица завела сеть постельным фото со своим мужем
Полуголая украинская певица завела сеть постельным фото со своим мужем
Полуголая украинская певица завела сеть постельным фото со своим мужем
Полуголая украинская певица завела сеть постельным фото со своим мужем

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что певица MamaRika показала фигуру в откровенном наряде. Так, она позировала в прозрачном боди, которое демонстрировало ее стройные формы, а также грудь.

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Автор
Анна Михно
Место
Украина
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Прямо скажем, немного же надо свидомой сети, чтоб "завестись"!
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