Полуголая модель-"копия" Кардашьян взбудоражила пикантными фото в постели

Британская супермодель Деми Роуз, которую таблоиды прозвали молодой копией Ким Кардашьян, поделилась с поклонниками пикантными снимками.
Соответствующие фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На них она позировала в откровенном черном белье, лежа на кровати и продемонстрировав аппетитные формы.
Деми Роуз
Фото: instagram/demirosemawby
"Жизнь здесь на Марсе", — написала Роуз.
Деми Роуз в откровенном белье
Фото: instagram/demirosemawby
Деми Роуз продемонстрировала "пятую точку"
Фото: instagram/demirosemawby
Поклонники пришли в восторг от новой публикации звезды и засыпали ее комплиментами.
"Мне нравиться это фото", "Такая горячая", "Деми, ты великолепная", "Идеальное сочное тело", — написали люди.
Предлагаем посмотреть и на другие пикантным фото Деми Роуз, которыми она в последнее время удивляла поклонников в сети.
Деми Роуз сексуально позирует на камеру
Фото: instagram/demirosemawby
Полуголая Деми Роуз
Фото: instagram/demirosemawby
Деми Роуз полностью голая
Фото: instagram/demirosemawby
Деми Роуз в откровенном белье
Фото: instagram/demirosemawby
Деми Роуз продемонстрировала "пятую точку"
Фото: instagram/demirosemawby
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Деми Роуз позировала в крохотном купальнике, который едва прикрыл ее грудь. Она часто радует фанатов пикантными кадрами, практически не оставляя возможности для воображения.
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