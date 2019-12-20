Полуголая модель-"копия" Кардашьян взбудоражила пикантными фото в постели

Британская супермодель Деми Роуз, которую таблоиды прозвали молодой копией Ким Кардашьян, поделилась с поклонниками пикантными снимками.

Соответствующие фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На них она позировала в откровенном черном белье, лежа на кровати и продемонстрировав аппетитные формы.

Деми Роуз Фото: instagram/demirosemawby

"Жизнь здесь на Марсе", — написала Роуз.

Деми Роуз в откровенном белье Фото: instagram/demirosemawby

Деми Роуз продемонстрировала "пятую точку" Фото: instagram/demirosemawby

Поклонники пришли в восторг от новой публикации звезды и засыпали ее комплиментами.

"Мне нравиться это фото", "Такая горячая", "Деми, ты великолепная", "Идеальное сочное тело", — написали люди.

Предлагаем посмотреть и на другие пикантным фото Деми Роуз, которыми она в последнее время удивляла поклонников в сети.

Деми Роуз сексуально позирует на камеру Фото: instagram/demirosemawby

Полуголая Деми Роуз Фото: instagram/demirosemawby

Деми Роуз полностью голая Фото: instagram/demirosemawby

Деми Роуз в откровенном белье Фото: instagram/demirosemawby

Деми Роуз продемонстрировала "пятую точку" Фото: instagram/demirosemawby

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Деми Роуз позировала в крохотном купальнике, который едва прикрыл ее грудь. Она часто радует фанатов пикантными кадрами, практически не оставляя возможности для воображения.

Как там дела у Насти с Потапом - читайте у нас в Instagram!