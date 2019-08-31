Полуголая Лопес на столе взбудоражила поклонников: горячее фото

Американская 50-летняя певица Дженнифер Лопес показала откровенное фото, взбудоражив многочисленных поклонников.

На своей странице в Instagram она опубликовала снимок, на котором сидит на столе в эротичной позе в наряде для стриптиза и прижимает к груди много денег.

"Замужем за деньгами", – написала под фото звезда. Дело в том, что Лопес снялась в фильме Hustlers ("Стриптизерши"), режиссером которого выступил Лорин Скафарии.

Премьера ленты состоится 13-го сентября, а это как раз и был кадр из фильма. Ведь Дженнифер выступит в роли танцовщицы, которая вместе с коллегами решила отомстить бывшим клиентам с Уолл-стрит.

На кадре она позирует в серебристом купальнике, который почти не скрывает тело певицы, туфлях на огромных каблуках, а образ украшают длинные локоны.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в рамках турне Лопес посетила Москву. Прямо на сцене у нее расстегнулся комбинезон, а этот момент засняли на видео.

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