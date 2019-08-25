Полуголая Лолита ошарашила пошлым образом: появилось фото

Российская певица Лолита Милявская озадачила пользователей откровенным образом на премии Nursultan Music Awards в столице Казахстана.

55-летняя звезда, у которой, как известно, нет комплексов, пришла на мероприятие в прозрачном платье из неизвестного материала. Под ним было всего лишь белье, из-за чего можно было в подробностях рассмотреть ее фигуру.

"Очередной эпатажный лучок Лолиты: черное кружевное белье и полупрозрачный халат – made by Игорь Гуляев. Может после развода наряды певицы станут еще откровеннее", – написали в Telegram-канале "Только никому".

Во время вручения премии Лолита получила желанную статуэтку и горячо зажгла на сцене, что фанаты засняли на видео.

Как сообщал OBOZREVATEL, Милявская вышла замуж за теннисиста Дмитрия Иванова в 2010 году. Разница в возрасте у них составляла 11 лет. В начале июля 2019 года стало известно, что они внезапно развелись. чтобы больше не выяснять отношения.

Иванов прокомментировал расставание с певицей, рассказав, что еще не оправился, а позже и вовсе рассказал, что у нее были проблемы с алкоголем. По поводу же самой Лолиты близкое окружение сообщило, что она хочет дать денег бывшему мужу и очень переживает.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!