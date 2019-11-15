Полуголая Лобода вызвала споры пикантными фото в постели

Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, вызвала споры новой фотосессией.

Звезда опубликовала на своей странице в Instagram два снимка, на которых позирует в постели в бюстгальтере, казаках и расстегнутых джинсах.

Светлана Лобода instagram/lobodaofficial

Пользователям Лобода предложила выбрать, какой снимок лучше. В комментариях мнения разделились. Первая часть поклонников с восторгом описала, какая певица красавица, и как они ее обожают. Вторая же часть фолловеров не испытала таких эмоций от новой фотосессии.

Полуголая Лобода в постели instagram/lobodaofficial

"Бесплатно предложи – не возьму", "На 1 – Маша Распутина, на 2 – Аллегрова", "На Сережу Зверева похожа, но получше выглядит", "Вечно полуголая. Уже одно и то же", – прокомментировали в сети.

Лобода в постели - фото instagram/lobodaofficial

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лобода показала похожий кадр, однако тогда она позировала в кровати и вовсе без одежды.

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