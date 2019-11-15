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15 ноября • обновлено в 22:14
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Полуголая Лобода вызвала споры пикантными фото в постели

1.8т
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Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, вызвала споры новой фотосессией.

Звезда опубликовала на своей странице в Instagram два снимка, на которых позирует в постели в бюстгальтере, казаках и расстегнутых джинсах.

Светлана Лобода

Светлана Лобода

instagram/lobodaofficial

Пользователям Лобода предложила выбрать, какой снимок лучше. В комментариях мнения разделились. Первая часть поклонников с восторгом описала, какая певица красавица, и как они ее обожают. Вторая же часть фолловеров не испытала таких эмоций от новой фотосессии.

Полуголая Лобода в постели

Полуголая Лобода в постели

instagram/lobodaofficial

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"Бесплатно предложи – не возьму", "На 1 – Маша Распутина, на 2 – Аллегрова", "На Сережу Зверева похожа, но получше выглядит", "Вечно полуголая. Уже одно и то же", – прокомментировали в сети.

Лобода в постели - фото

Лобода в постели - фото

instagram/lobodaofficial

Полуголая Лобода вызвала споры пикантными фото в постели
Полуголая Лобода вызвала споры пикантными фото в постели
Полуголая Лобода вызвала споры пикантными фото в постели
Полуголая Лобода вызвала споры пикантными фото в постели

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лобода показала похожий кадр, однако тогда она позировала в кровати и вовсе без одежды.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Персона
Светлана Лобода
Теги
шоу-бизнес фотографии фотосессия
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Andria Viktor
Andria Viktor
Какая вам в жопу разница,это не интересно,может вы торчите.
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