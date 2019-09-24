Полуголая Каминская завела сеть соблазнительным фото

Украинская певица и солистка группы НеАнгелы Слава Каминская, которая недавно развелась с мужем, вызвала ажиотаж горячим снимком.
Полуобнаженная звезда позировала в леопардовом купальнике и парео, соблазнительно вытянувшись на бортике в бассейне. Соответствующее солнечное фото она опубликовала в Instagram.
"Глядя на свои фото с отпуска, хочется либо обратно в отпуск, либо еще красивых фоток", – написала певица.
Слава Каминская – горячее фото в леопардовом купальнике
instagram /babaslavka
Поклонники были в восторге от пикантного кадра. Певица продемонстрировала стройную фигуру и плоский животик, что восхитило фолловеров.
"Выглядите супер", "Какое красивое фото", "Гламурная, обворожительная, стильная, модная, очень красивая, очаровательная", "Реально крутая фотка. Ты красотка", – отреагировали пользователи.
Слава Каминская – фото в леопардовом купальнике
instagram /babaslavka
Топ-10 пикантных снимков Славы Каминской за последние три месяца
Каминская в черном купальнике и накидке
instagram /babaslavka
Слава Каминская в слитном купальнике
instagram /babaslavka
Каминская позирует в слитном купальнике
instagram /babaslavka
Слава Каминская показала стройную фигуру
instagram /babaslavka
Слава Каминская сверкнула ягодицами
instagram /babaslavka
Слава Каминская – соблазнительный кадр
instagram /babaslavka
Слава Каминская возле бассейна
instagram /babaslavka
Каминская в соблазнительной позе
instagram /babaslavka
Стройная Слава Каминская в купальнике
instagram /babaslavka
Слава Каминская – горячее фото
instagram /babaslavka
Как сообщал OBOZREVATEL, весной Каминская поделилась с поклонниками секретом похудения. Оставаться в отличной физической форме ей помогало интервальное голодание, согласно которому нужно придерживаться в поглощении пищи режима 18/6 на 18 часов. Певица рассказывала, что этот способ позволил ей скинуть 5 кг за месяц, хотя раньше ничего не помогало.
После этого Каминская показала результаты похудения. Пользователи тогда испугались, что звезда заморила себя голодом.
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