Полуголая Каминская завела сеть соблазнительным фото

Украинская певица и солистка группы НеАнгелы Слава Каминская, которая недавно развелась с мужем, вызвала ажиотаж горячим снимком.

Полуобнаженная звезда позировала в леопардовом купальнике и парео, соблазнительно вытянувшись на бортике в бассейне. Соответствующее солнечное фото она опубликовала в Instagram.

"Глядя на свои фото с отпуска, хочется либо обратно в отпуск, либо еще красивых фоток", – написала певица.

Слава Каминская – горячее фото в леопардовом купальнике instagram /babaslavka

Поклонники были в восторге от пикантного кадра. Певица продемонстрировала стройную фигуру и плоский животик, что восхитило фолловеров.

"Выглядите супер", "Какое красивое фото", "Гламурная, обворожительная, стильная, модная, очень красивая, очаровательная", "Реально крутая фотка. Ты красотка", – отреагировали пользователи.

Слава Каминская – фото в леопардовом купальнике instagram /babaslavka

Топ-10 пикантных снимков Славы Каминской за последние три месяца

Каминская в черном купальнике и накидке instagram /babaslavka

Слава Каминская в слитном купальнике instagram /babaslavka

Каминская позирует в слитном купальнике instagram /babaslavka

Слава Каминская показала стройную фигуру instagram /babaslavka

Слава Каминская сверкнула ягодицами instagram /babaslavka

Слава Каминская – соблазнительный кадр instagram /babaslavka

Слава Каминская возле бассейна instagram /babaslavka

Каминская в соблазнительной позе instagram /babaslavka

Стройная Слава Каминская в купальнике instagram /babaslavka

Слава Каминская – горячее фото instagram /babaslavka

Как сообщал OBOZREVATEL, весной Каминская поделилась с поклонниками секретом похудения. Оставаться в отличной физической форме ей помогало интервальное голодание, согласно которому нужно придерживаться в поглощении пищи режима 18/6 на 18 часов. Певица рассказывала, что этот способ позволил ей скинуть 5 кг за месяц, хотя раньше ничего не помогало.

После этого Каминская показала результаты похудения. Пользователи тогда испугались, что звезда заморила себя голодом.

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