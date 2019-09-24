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24 сентября • обновлено в 17:15
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Полуголая Каминская завела сеть соблазнительным фото

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Украинская певица и солистка группы НеАнгелы Слава Каминская, которая недавно развелась с мужем, вызвала ажиотаж горячим снимком.

Полуобнаженная звезда позировала в леопардовом купальнике и парео, соблазнительно вытянувшись на бортике в бассейне. Соответствующее солнечное фото она опубликовала в Instagram.

"Глядя на свои фото с отпуска, хочется либо обратно в отпуск, либо еще красивых фоток", – написала певица.

Слава Каминская – горячее фото в леопардовом купальнике

Слава Каминская – горячее фото в леопардовом купальнике

instagram /babaslavka

Поклонники были в восторге от пикантного кадра. Певица продемонстрировала стройную фигуру и плоский животик, что восхитило фолловеров.

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"Выглядите супер", "Какое красивое фото", "Гламурная, обворожительная, стильная, модная, очень красивая, очаровательная", "Реально крутая фотка. Ты красотка", – отреагировали пользователи.

Слава Каминская – фото в леопардовом купальнике

Слава Каминская – фото в леопардовом купальнике

instagram /babaslavka

Полуголая Каминская завела сеть соблазнительным фото
Полуголая Каминская завела сеть соблазнительным фото
Полуголая Каминская завела сеть соблазнительным фото

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Каминская в черном купальнике и накидке

Каминская в черном купальнике и накидке

instagram /babaslavka

Слава Каминская в слитном купальнике

Слава Каминская в слитном купальнике

instagram /babaslavka

Каминская позирует в слитном купальнике

Каминская позирует в слитном купальнике

instagram /babaslavka

Слава Каминская показала стройную фигуру

Слава Каминская показала стройную фигуру

instagram /babaslavka

Слава Каминская сверкнула ягодицами

Слава Каминская сверкнула ягодицами

instagram /babaslavka

Слава Каминская – соблазнительный кадр

Слава Каминская – соблазнительный кадр

instagram /babaslavka

Слава Каминская возле бассейна

Слава Каминская возле бассейна

instagram /babaslavka

Каминская в соблазнительной позе

Каминская в соблазнительной позе

instagram /babaslavka

Стройная Слава Каминская в купальнике

Стройная Слава Каминская в купальнике

instagram /babaslavka

Слава Каминская – горячее фото

Слава Каминская – горячее фото

instagram /babaslavka

Как сообщал OBOZREVATEL, весной Каминская поделилась с поклонниками секретом похудения. Оставаться в отличной физической форме ей помогало интервальное голодание, согласно которому нужно придерживаться в поглощении пищи режима 18/6 на 18 часов. Певица рассказывала, что этот способ позволил ей скинуть 5 кг за месяц, хотя раньше ничего не помогало.

После этого Каминская показала результаты похудения. Пользователи тогда испугались, что звезда заморила себя голодом.

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Персона
Слава Каминская
Место
Украина
Теги
шоу-бизнес Красота похудение
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Комментарии
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70rus xxx
70rus xxx
Это как понять,селяне,утром девушку заклеймили позором,хотя одета была гораздо скромней.Чёт ничего не понятно.
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