Полуголая экс-''ВИА Гра'' взбудоражила сеть ярким фото

Бывшая вокалистка знаменитой женской поп-группы "ВИА Гра", а также обладательница титула "Мисс Россия" Татьяна Котова продемонстрировала шикарную фигуру в купальнике.

Она опубликована на своей странице в Instagram фото к посту, покорив пользователей ярким образом.

"Уверена, что все уже поставили цели на этот год и все распланировали. Если честно, у людей часто бывает такое, что некоторые циклы могут тянуться месяцами, хотя можно было сделать это за неделю", – подписала она под снимком.

В сети все согласились с Котовой и Буддой, отметив, что проблемы всегда решаются. Более того, пользователи выразили восхищение ее образом.

Поклонники были в восторге от новых снимков Котовой в купальнике, а слова о дисциплине поддержали.

"Богина Олимпа", "Красавица! когда новая песня", "Какая у тебя красивая фигура", "Мне бывает тяжело держать дисциплину", "Прекрасные крылья", – написали пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, после Нового года Котова рассказала, что получила серьезную травму рук из-за некачественных бенгальских огней.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал