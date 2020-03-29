Британская супермодель Деми Роуз, которую таблоиды прозвали молодой копией Ким Кардашьян, поделилась с поклонниками откровенными фото.
Так, на одном из них звезда позировала в леопардовом купальнике, полностью оголив грудь. А на другом кадре она продемонстрировала подтянутую "пятую точку". Соответствующие снимки Роуз опубликовала на своей странице в Instagram.
Деми Роуз
Фото: instagram/demirose
Деми Роуз показала голую грудь
Фото: instagram/demirose
"С днем рождения меня. И хочу сказать коронавирусу: проваливай! Спасибо за всю поддержку. Я люблю вас, ребята", – написала модель.
Деми Роуз продемонстрировала "пятую точку"
Фото: instagram/demirose
Отметим, что поклонники пришли в восторг от новых фото Роуз и засыпали ее комплиментами.
"Горячая", "Выглядишь как всегда великолепно", "С днем рождения, куколка", – написали люди.
Предлагаем посмотреть и на другие откровенные фото Деми Роуз, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.
Деми Роуз в откровенном купальнике
Фото: instagram/demirose
Деми Роуз сексуально позирует на камеру
Фото: instagram/demirose
Деми Роуз оголила пышную грудь
Фото: instagram/demirose
Деми Роуз полностью голая
Фото: instagram/demirose
Деми Роуз продемонстрировала "пятую точку"
Фото: instagram/demirose
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Роуз позировала в крохотном купальнике, который едва прикрыл ее грудь. Она часто радует фанатов пикантными кадрами, практически не оставляя возможности для воображения.
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