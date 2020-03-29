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29 марта • обновлено в 11:01
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Полуголая Деми Роуз засветила огромную грудь: откровенные фото

4.8т
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Британская супермодель Деми Роуз, которую таблоиды прозвали молодой копией Ким Кардашьян, поделилась с поклонниками откровенными фото.

Так, на одном из них звезда позировала в леопардовом купальнике, полностью оголив грудь. А на другом кадре она продемонстрировала подтянутую "пятую точку". Соответствующие снимки Роуз опубликовала на своей странице в Instagram.

Деми Роуз

Деми Роуз

Фото: instagram/demirose

Деми Роуз показала голую грудь

Деми Роуз показала голую грудь

Фото: instagram/demirose

"С днем ​​рождения меня. И хочу сказать коронавирусу: проваливай! Спасибо за всю поддержку. Я люблю вас, ребята", – написала модель.

Деми Роуз продемонстрировала "пятую точку"

Деми Роуз продемонстрировала "пятую точку"

Фото: instagram/demirose

Отметим, что поклонники пришли в восторг от новых фото Роуз и засыпали ее комплиментами.

"Горячая", "Выглядишь как всегда великолепно", "С днем рождения, куколка", – написали люди.

Полуголая модель-"копия" Кардашьян засветила огромную грудь: откровенные фото
Полуголая модель-"копия" Кардашьян засветила огромную грудь: откровенные фото
Полуголая модель-"копия" Кардашьян засветила огромную грудь: откровенные фото

Предлагаем посмотреть и на другие откровенные фото Деми Роуз, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

Деми Роуз в откровенном купальнике

Деми Роуз в откровенном купальнике

Фото: instagram/demirose

Деми Роуз сексуально позирует на камеру

Деми Роуз сексуально позирует на камеру

Фото: instagram/demirose

Деми Роуз оголила пышную грудь

Деми Роуз оголила пышную грудь

Фото: instagram/demirose

Деми Роуз полностью голая

Деми Роуз полностью голая

Фото: instagram/demirose

Деми Роуз продемонстрировала "пятую точку"

Деми Роуз продемонстрировала "пятую точку"

Фото: instagram/demirose

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Роуз позировала в крохотном купальнике, который едва прикрыл ее грудь. Она часто радует фанатов пикантными кадрами, практически не оставляя возможности для воображения.

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Автор
Кристина Долматова
Персона
Деми Роуз
Теги
шоу-бизнес шоу
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