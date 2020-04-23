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23 апреля • обновлено в 03:25
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Полуголая Брежнева снялась в домашней эротической фотосессии

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Украинская певица Вера Брежнева, которая сейчас живет и работает в России, поделилась с поклонниками эротичной web-фотосессией.

Соответствующие кадры артистка опубликовала на своей странице в Instagram. Так, на одном из снимков Брежнева позировала в белом пальто, которое она надела на голое тело.

Вера Брежнева

Вера Брежнева

Фото: instagram/ververa

Вера Брежнева сексуально позирует на камеру

Вера Брежнева сексуально позирует на камеру

Фото: instagram/ververa

На других фото певица предстала в боди телесного цвета, продемонстрировав соблазнительную фигуру.

"Моя первая web-фотосессия... Оставайтесь дома, занимайтесь любовью", – написала Вера.

Вера Брежнева продемонстрировала "пятую точку"

Вера Брежнева продемонстрировала "пятую точку"

Фото: instagram/ververa

Вера Брежнева в пикантной фотосессии

Вера Брежнева в пикантной фотосессии

Фото: instagram/ververa

Отметим, что новая публикация Брежневой вызвала ажиотаж в сети. Пользователи восхитились фигурой певицы и засыпали ее комплиментами.

Полуголая Брежнева снялась в домашней эротической фотосессии
Полуголая Брежнева снялась в домашней эротической фотосессии
Полуголая Брежнева снялась в домашней эротической фотосессии
Полуголая Брежнева снялась в домашней эротической фотосессии

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Вера Брежнева оказалась в центре внимания из-за нового фото, на котором у нее шесть пальцев на ноге.

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Автор
Кристина Долматова
Персона
Вера Брежнева
Место
Украина
Теги
шоу-бизнес шоу
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