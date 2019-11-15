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15 ноября • обновлено в 08:29
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Полуголая Астафьева выставила напоказ пышные формы

2.9т
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Украинская секс-бомба, певица и актриса Даша Астафьева порадовала поклонников новыми сексуальными фотографиями.

Черно-белые снимки звезда опубликовала в Instagram.

Даша Астафьева

Даша Астафьева

Инстаграм

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"Раздевайся как можно чаще!" Полуголая Астафьева вызвала ажиотаж откровенными фото

В кадре полуголая Астафьева позирует лишь в одних колготках в сетку и объемной черной накидке, под которой не удалось спрятать аппетитные формы артистки.

Даша Астафьева засветила пышные формы

Даша Астафьева засветила пышные формы

Инстаграм

Даша Астафьева засветила пышные формы

Даша Астафьева засветила пышные формы

Инстаграм

Подписчики засыпали Дашу комплиментами, заявив, что очень скучали по откровеннным фото звезды:

"Ты всегда была круче всех. Даша, ты супер", "Без лишних слов. Само совершенство идеальности, красоты и сексуальности", "Эпатажная наша звездочка".

Полуголая Астафьева выставила напоказ пышные формы

Инстаграм

Полуголая Астафьева выставила напоказ пышные формы

Инстаграм

Полуголая Астафьева выставила напоказ пышные формы

Инстаграм

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Даша Астафьева порадовала поклонников новыми откровенными фото. На нем она позировала в корсете и черном белье.

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Автор
Анна Бондаренко Анна Бондаренко
Персона
Даша Астафьева
Место
Украина
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