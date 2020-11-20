Полуфинал "Танців з зірками": на паркет вернутся Винник и Фреймут

В воскресенье, 22 ноября, на канале "1+1" в 21:00 состоится 13 выпуск четвертого сезона шоу "Танці з зірками". Так,во время него станет известно,какие две пары попадут в суперфинал, а кто в шаге от победы покинет проект.

В женском полуфинале четвертого сезона шоу за победу будет соревноваться три пары: Санта Димопулос и Макс Леонов, Надежда Мейхер и Кирилл Васюк, Юлия Санина и Дмитрий Жук. В 13 выпуске один из танцев звездные пары будут выполнять с ведущими шоу – Тиной Кароль, Юрием Горбуновым и Олегом Винником, который будет встречать участников на балконе. Подробностями эксклюзивно с OBOZREVATEL поделилась пресс-служба "1+1".

Макс Леонов и Санта Димопулос, Кирилл Васюк и Надежда Мейхер, Дмитрий Жук и Юлия Санина Instagram "Танці з зірками"

Тина Кароль, Юрий Горбунов и Олег Винник Instagram "Танці з зірками"

Тина Кароль с одной из пар выполнит румбу, Юрий Горбунов – квикстеп, а Олег Винник – танго. Зрителей ждет еще один сюрприз – вместе с Олегом Винником встречать пары на балконе будет Оля Фреймут, которая хорошо известна своими "острыми" комментариями в адрес участников и судей.

Олег Винник и Ольга Фреймут Instagram "Танці з зірками"

Выступления звездных пар традиционно оценивали тройка звездных жюри: Екатерина Кухар, Григорий Чапкис и Влад Яма.

Екатерина Кухар, Григорий Чапкис и Влад Яма Instagram "Танці з зірками"

Как сообщал OBOZREVATEL, в предыдущем 12 выпуске шоу "Танці з зірками" звездные участники вышли на паркет с судьями проекта, а также исполнили "танец за жизнь". По результатам голосования шоу покинул футболист Сергей Мельник.