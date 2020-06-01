Получила травму: Бузова рассказал о нападении на концерте

Мария Дидык Люди 16:00, 1.06.2020

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала о том,что на нее напал неизвестный мужчина и покалечил ее.

Недоброжелатель разбил артистке губу на одном из ее концертов, пишет "Московский комсомолец".

"Вышла на сцену, а на меня напал мужчина. У меня была разбита губа", - сказала Бузова.

По ее словам, подобные происшествия были нередки: люди пытались забираться на сцену. Бузова сообщила, что тогда приняла решение нанять троих телохранителей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ольга Бузова отреагировала на требование захватчика банка о встрече с ней.

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