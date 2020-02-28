Модель из польского города Вроцлава Александра Садовская покрыла татуировками глаза, но из-за неудачной процедуры ослепла на один глаз.

Об этом сообщает Daily Mail. По словам издания, девушку на такой подвиг вдохновил пример популярного польского рэпера Попека, который окрасил белки глаз в 2012 году. Тогда Александра нашла мастера и осуществила свою мечту: ее глаза также стали полностью черными.

Александра Садовская Фото: instagram/anoxi_cime

Александра Садовская Фото: instagram/anoxi_cime

Как выяснилось позднее, мастер никогда не делал подобных процедур. Вместо специального пигмента он впрыснул в глазные яблоки Александры обычную татуировочную краску. Когда девушка пожаловалась на боль, мужчина заявил, что это нормально, и посоветовал принимать обезболивающее.

Александра Садовская Фото: instagram/anoxi_cime

Александра Садовская Фото: instagram/anoxi_cime

В течение следующих четырех лет модель ослепла на правый глаз и стала хуже видеть левым глазом. По мнению врачей, неудачная процедура непоправимо повредила ее зрение, и в будущем девушку ждет полная слепота.

Александра Садовская Фото: instagram/anoxi_cime

Александра Садовская Фото: instagram/anoxi_cime

К слову, татуировщик теперь грозит тюремное заключение на срок до трех лет по обвинению в непредумышленном причинении тяжких телесных повреждений. Мастер своей вины не признает.

Александра Садовская Фото: instagram/anoxi_cime

Александра Садовская Фото: instagram/anoxi_cime

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее аргентинская топ-модель Надин Бруна практически лишилась зрения из-за того, что вставила импланты в глаза.

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