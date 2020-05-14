Польша показала кадры с Майдана на Евровидении 2020

Представительница Польши на Евровидении Алиция Шемплинская показала во втором полуфинале песенного конкурса, который в этом году проходит онлайн, клип на песню "Empires". В видеоработе присутствовали кадры с Майдана.
Видео опубликовано на официальном Youtube-канале Евровидения (Чтобы посмотреть ролик, доскрольте до конца страницы).
Алиция Шемплинская
Кадр из видео
Кадр из видео
Кадр из видео
Сама песня рассказывает о том, как все горит, и падают империи.
Прах к праху, пыль обратится в пыль,
Я последую за тобой во тьму,
Попробуй простить, что я не проснулась
От того сна, в котором мечты могут продолжаться
Не смотреть вниз,
В твоих глазах блеск фальшивого золота
Это выглядит так легко — Сжечь империю,
Играя с огнем,
Возможно, это мы с тобой
Сжигаем империю,
И виноваты только мы сами, мы
Поднимаемся и снова падаем.
Словно мотыльки, летящие на огонь,
Словно птицы, что бьются об стекло,
В надежде, что что-то изменится, мы делаем одно и то же,
Мы с тобой — словно спичка и бензин.
Не смотреть вниз,
В твоих глазах блеск фальшивого золота
Это выглядит так легко — Сжечь империю,
Играя с огнем,
Возможно, это мы с тобой
Сжигаем империю,
И виноваты только мы сами, мы
Поднимаемся и снова падаем.
Мы хотим всего и сразу,
Ведь привыкли быть, как высокие башни,
Но сейчас мы больше похожи на разрушенные стены
Мы поднимаемся и снова падаем,
Как мотылек, летящий на огонь, делаем одно и то же,
Словно птица, бьющаяся об стекло.
Всему приходит конец,
Империи рушатся.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Международный песенный конкурс Евровидение в 2020 году должен был состояться в городе Роттердам (Нидерланды). Конкурс отменили из-за пандемии коронавируса.
Евровидение-2021 пройдет на той же локации, как было запланировано в 2020 году. По желанию стран-участниц, они могут отправить на музыкальные соревнования тех же участников, что были выбраны для поездки в 2020-м, однако с новыми песнями.
Напомним, что победителем Евровидение-2019 стал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с песней Arcade.
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