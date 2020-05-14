Польша показала кадры с Майдана на Евровидении 2020

Представительница Польши на Евровидении Алиция Шемплинская показала во втором полуфинале песенного конкурса, который в этом году проходит онлайн, клип на песню "Empires". В видеоработе присутствовали кадры с Майдана.

Видео опубликовано на официальном Youtube-канале Евровидения (Чтобы посмотреть ролик, доскрольте до конца страницы).

Алиция Шемплинская Кадр из видео

Кадр из видео

Кадр из видео

Сама песня рассказывает о том, как все горит, и падают империи.

Прах к праху, пыль обратится в пыль,

Я последую за тобой во тьму,

Попробуй простить, что я не проснулась

От того сна, в котором мечты могут продолжаться

Не смотреть вниз,

В твоих глазах блеск фальшивого золота

Это выглядит так легко — Сжечь империю,

Играя с огнем,

Возможно, это мы с тобой

Сжигаем империю,

И виноваты только мы сами, мы

Поднимаемся и снова падаем.

Словно мотыльки, летящие на огонь,

Словно птицы, что бьются об стекло,

В надежде, что что-то изменится, мы делаем одно и то же,

Мы с тобой — словно спичка и бензин.

Не смотреть вниз,

В твоих глазах блеск фальшивого золота

Это выглядит так легко — Сжечь империю,

Играя с огнем,

Возможно, это мы с тобой

Сжигаем империю,

И виноваты только мы сами, мы

Поднимаемся и снова падаем.

Мы хотим всего и сразу,

Ведь привыкли быть, как высокие башни,

Но сейчас мы больше похожи на разрушенные стены

Мы поднимаемся и снова падаем,

Как мотылек, летящий на огонь, делаем одно и то же,

Словно птица, бьющаяся об стекло.

Всему приходит конец,

Империи рушатся.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Международный песенный конкурс Евровидение в 2020 году должен был состояться в городе Роттердам (Нидерланды). Конкурс отменили из-за пандемии коронавируса.

Евровидение-2021 пройдет на той же локации, как было запланировано в 2020 году. По желанию стран-участниц, они могут отправить на музыкальные соревнования тех же участников, что были выбраны для поездки в 2020-м, однако с новыми песнями.

Напомним, что победителем Евровидение-2019 стал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с песней Arcade.

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