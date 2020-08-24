Положинский – Зеленскому: награды оставьте тем, кто их заслуживает, а мне это не нужно
Украинский музыкант, бывший лидер группы "Тартак" Александр Положинский отказался от ордена "За заслуги" III степени, которым его наградил президент Украины Владимир Зеленский.
Он записал соответствующее видеообращение, опубликовав его в своем Facebook. При этом музыкант отметил, что наград заслуживают фигуранты дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко, Юлия Кузьменко и Яна Дугар.
"Сегодня, когда мы шли в колонне [во время Марша защитников в Киеве], мы также упоминали о людях, которых безосновательно, по крайней мере, ни разу не было приведено действительно весомого доказательства какой-то их вины, обвиняют в убийстве – в тяжелом преступлении. Это мой друг и коллега – музыкант Андрей Антоненко, это врач Юлия Кузьменко, это военный медик Яна Дугарь", – отметил Положинский.
В то же время он напомнил, что к их обвинению причастен и сам президент Зеленский.
"Вот эти люди действительно заслуживают награды, хотя бы потому, что уже более полугода они страдают от беззакония, и, в том числе, Ваше имя замешано в этом деле, потому что при Вашем участии был проведен брифинг, где людей безосновательно назвали убийцами без суда, без следствия, без доказательств", – подчеркнул музыкант.
Также Положинский отметил, что уже имеет награды, действительно важные для него. Кроме того, музыканту достаточно его концертов и благодарности поклонников.
"Ордена, медали и другие государственные награды оставьте тем, кому они действительно нужны и кто на них действительно заслуживает. А мне это не нужно", – подытожил он.
Как сообщал OBOZREVATEL, 24 августа президент Владимир Зеленский издал указ о награждении ряда деятелей государственными наградами по случаю Дня Независимости Украины, в частности Положинскому присвоен орден "За заслуги" III степени.
Также звание "Заслуженный артист Украины" получил исполнитель Михаил Хома (DZIDZIO) и лидер групп "Ляпис Трубецкой" и Brutto, белорус Сергей Михалок.