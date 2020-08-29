Положинский указал на еще одну ошибку и "демонстрацию неуважения" в попурри на День Независимости

Украинский музыкант, бывший лидер группы "Тартак" Александр Положинский указал на еще одну ошибку в праздничном попурри на День Независимости. Так, по словам артиста, песню "Ні, я не ту кохав" написал не он, а Анатолий Говорадло.

Об этом артист сообщил на личной странице в Facebook, добавив, что считает данный концерт "демонстрацией неуважения ко многим украинским авторам и артистам". Напомним, что 27 августа Офис президента Украины опубликовал полное видео праздничного номера, в котором указаны названия фрагментов использованных песен и их создателей.

"Как вы, наверное, знаете, в День Независимости было зрелищно продемонстрировано неуважение ко многим украинским авторам, артистам и к авторскому праву в целом. Затем эту ситуацию попытались как-то исправить, и сделали это настолько неуклюже и нелепо, что только усложнили ситуацию. Кроме всего прочего, в своей довольно нелепой попытке вспомнить авторов задним числом, понаделывали ошибок в указании авторства... Хочу отметить: я являюсь автором только фрагментов текста в нашей совместной с дуэтом "Світязь" версии песни "Ні, я не ту кохав", но в попурри они использованы ни были. Поэтому правильно было бы указывать автора оригинальной версии песни, которым является Анатолий Говорадло", – написал Положинский.

Положинский указал на еще одну ошибку в попурри на День Независимости

Сам композитор Анатолий Говорадло, чья песня прозвучала во время концерта, также отреагировал на скандал.

"Интересная ситуация, в День Независимости незаконно использовали мою песню, а потом задним числом исправились и неправильно отметили автора! Положинский не является автором слов использованного фрагмента! Задолбали! О каком авторском праве может идти речь?" – заявил он.

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