"Половина тела не двигалась": Пригожин рассказал, как с ним случилась беда

Известный российский продюсер Иосиф Пригожин поделился историей несчастного случая.

В интервью для Собеседник.ru Пригожин рассказал, что в прошлом году он поскользнулся в своем бассейне, ударился затылком и даже потерял сознание.

"У меня в бассейне плитка очень скользкая. В прошлом году я поскользнулся и упал. Половина тела не двигалась несколько минут. Ударился затылком и на минуту даже потерял сознание. Потом пришел в себя", - поделился продюсер.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный российский продюсер Иосиф Пригожин, который живет сейчас в счастливом браке с певицей Валерией, когда женился первый раз - думал о самоубийстве.