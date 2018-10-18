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"Половина тела не двигалась": Пригожин рассказал, как с ним случилась беда

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Известный российский продюсер Иосиф Пригожин поделился историей несчастного случая.

В интервью для Собеседник.ru Пригожин рассказал, что в прошлом году он поскользнулся в своем бассейне, ударился затылком и даже потерял сознание.

"У меня в бассейне плитка очень скользкая. В прошлом году я поскользнулся и упал. Половина тела не двигалась несколько минут. Ударился затылком и на минуту даже потерял сознание. Потом пришел в себя", - поделился продюсер.

"Половина тела не двигалась": Пригожин рассказал, как с ним случилась беда
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Как сообщал OBOZREVATEL, известный российский продюсер Иосиф Пригожин, который живет сейчас в счастливом браке с певицей Валерией, когда женился первый раз - думал о самоубийстве.

Персона
Иосиф Пригожин
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Иванова Светлана
Иванова Светлана
Были бы мозги,было б сотрясение (с)-народная мудрость
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Цыбанюк Олег
Цыбанюк Олег
Обоз! И вы действительно, как украинский ресурс, считаете, что нам, украинцам, интересно как упало и чем ударилось это лысое чудо, поддержавшее аннексию Крыма и войну на Донбассе??? Напрашивается вопрос именно к вам- так чей Крым? И точно Слава Украине?
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