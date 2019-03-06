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Полностью обнаженная звезда "Танців з зірками" восхитила сеть

14.6тЧитать материал на украинском

Украинская певица и ди-джей Nana, бывшая участница группы Nikita и участница проекта ''Танці з зірками'' Анастасия Кумейко восхитила пользователей сети откровенным видео. Так, обнаженная артистка позировала лежа в ванной наполненной пеной.

Снимок Кумейко разместила на своей странице в Instagram.

Анастасия Кумейко

Анастасия Кумейко

instagram.com/anastasia_domination

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Поклонникам артистки очень понравился снимок.

Полностью обнаженная звезда "Танців з зірками" восхитила сеть
Полностью обнаженная звезда "Танців з зірками" восхитила сеть
Полностью обнаженная звезда "Танців з зірками" восхитила сеть

Отметим, что Кумейко очень часто радует своих поклонников горячими фото.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе Кумейко летала на отдых в Таиланд, откуда не переставала радовать поклонников пикантными снимками. В первые дни она опубликовала фото, на котором изображена абсолютно голой, а ее спина намазана кремом от загара.

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