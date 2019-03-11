Полностью обнаженная Астафьева вызвала восторг в сети

Популярная украинская певица и актриса Даша Астафьева опубликовала в Instagram новые снимки, которые вызвали восторг у ее поклонников.

Так, на фото она позирует полностью обнаженной прикрываясь лишь тканью.

Пользователи сети отметили, что артистка прекрасно выглядит.

"Красиво", "Богиня", "Прекрасная", "Ух ты! Очень красиво", - пишут в сети.

Ранее певица опубликовала в своем Instagram фотографии, на которых позирует в необычном облегающем наряде.

Как сообщал OBOZREVATEL, популярная украинская певица и актриса Даша Астафьева неожиданно призналась, что хочет уйти из шоу-бизнеса.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся