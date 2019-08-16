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Абсолютно голая Волочкова поделилась интимным фото с отпуска

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Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова взбудоражила сеть интимным фото.

Так, снимок звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала абсолютно голой в море, прикрыв грудь руками. Отметим, что Волочкова отдыхала в Греции.

Абсолютно голая Волочкова поделилась интимным фото с отпуска

Анастасия Волочкова

Фото из Instagram

"Это море радости", — прокомментировала публикацию балерина.

Абсолютно голая Волочкова поделилась интимным фото с отпуска

Анастасия Волочкова снялась голой

Фото из Instagram

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Предлагаем посмотреть и на другие откровенные фото Анастасии Волочковой, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

Абсолютно голая Волочкова поделилась интимным фото с отпуска

Анастасия Волочкова в откровенном купальнике

Фото из Instagram

Абсолютно голая Волочкова поделилась интимным фото с отпуска

Анастасия Волочкова продемонстрировала "пятую точку"

Фото из Instagram

Абсолютно голая Волочкова поделилась интимным фото с отпуска

Анастасия Волочкова сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

Абсолютно голая Волочкова поделилась интимным фото с отпуска

Анастасия Волочкова продемонстрировала свой фирминный шпагат

Фото из Instagram

Абсолютно голая Волочкова поделилась интимным фото с отпуска

Анастасия Волочкова оголила грудь

Фото из Instagram

Абсолютно голая Волочкова поделилась интимным фото с отпуска

Анастасия Волочкова сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

Абсолютно голая Волочкова поделилась интимным фото с отпуска

Анастасия Волочкова полностью оголилась

Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анастасия Волочкова показала изуродованную на отдыхе в Греции ногу.

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Персона
Анастасия Волочкова
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