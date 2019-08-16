Абсолютно голая Волочкова поделилась интимным фото с отпуска

Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова взбудоражила сеть интимным фото.
Так, снимок звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала абсолютно голой в море, прикрыв грудь руками. Отметим, что Волочкова отдыхала в Греции.
Анастасия Волочкова
Фото из Instagram
"Это море радости", — прокомментировала публикацию балерина.
Анастасия Волочкова снялась голой
Фото из Instagram
Предлагаем посмотреть и на другие откровенные фото Анастасии Волочковой, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.
Анастасия Волочкова в откровенном купальнике
Фото из Instagram
Анастасия Волочкова продемонстрировала "пятую точку"
Фото из Instagram
Анастасия Волочкова сексуально позирует на камеру
Фото из Instagram
Анастасия Волочкова продемонстрировала свой фирминный шпагат
Фото из Instagram
Анастасия Волочкова оголила грудь
Фото из Instagram
Анастасия Волочкова сексуально позирует на камеру
Фото из Instagram
Анастасия Волочкова полностью оголилась
Фото из Instagram
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анастасия Волочкова показала изуродованную на отдыхе в Греции ногу.
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