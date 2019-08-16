Абсолютно голая Волочкова поделилась интимным фото с отпуска

Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова взбудоражила сеть интимным фото.

Так, снимок звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала абсолютно голой в море, прикрыв грудь руками. Отметим, что Волочкова отдыхала в Греции.

Анастасия Волочкова Фото из Instagram

"Это море радости", — прокомментировала публикацию балерина.

Анастасия Волочкова снялась голой Фото из Instagram

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Анастасия Волочкова сексуально позирует на камеру Фото из Instagram

Анастасия Волочкова полностью оголилась Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анастасия Волочкова показала изуродованную на отдыхе в Греции ногу.

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