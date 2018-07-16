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СпортLady

Полностью голая: в сети появилось новое интимное фото Волочковой

7.4тЧитать новость на украинском

Российская балерина Анастасия Волочкова показала поклонникам новое фото, на котором запечатлена полностью обнаженной.

Снимок был обнародован на странице балерины в Instagram. Таким образом она решила поддержать Россию в день финала Чемпионата мира по футболу, в который не вышла российская сборная.

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"Кто бы сегодня ни победил, я всегда за Россию", - подписала она фото.

Учитывая волну критики, которая раз за разом обрушивается на Волочкову после публикации откровенных фото, она предусмотрительно закрыла комментарии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Волочкову раскритиковали за странное изменение во внешности.

Персона
Анастасия Волочкова
Место
Россия
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