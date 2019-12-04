Главная Новости
4 декабря • обновлено в 03:45
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Полностью голая: в сеть слили интимные фото российской певицы

1.3т
Читать материал на украинском

В сети появились интимные снимки российской певицы Риты Дакоты, на которых она позировала абсолютно обнаженной.

Так, звезда разделась для горячей фотосессии перед фотографом Сашей Буримовой. Об этом сообщает Super.ru.

Рита Дакота

Рита Дакота

Фото: instagram/ritadakota

"Я не стесняюсь своей природы, сексуальности и самости. Быть женщиной — это красиво. Быть обнаженной женщиной в объективе Саши Буримовой — это искусство", прокомментировала Дакота.

Новости
Седокова сверкнула аппетитными формами в откровенном бикини: горячее фото
Рита Дакота полностью голая

Рита Дакота полностью голая

Фото: super.ru

Рита Дакота сексуально позирует на камеру

Рита Дакота сексуально позирует на камеру

Фото: super.ru

Рита Дакота продемонстрировала "пятую точку"

Рита Дакота продемонстрировала "пятую точку"

Фото: super.ru

Отметим, что на других фото певица позировала в пикантном черном белье.

Рита Дакота в сексуальном белье

Рита Дакота в сексуальном белье

Фото: super.ru

Рита Дакота в пикантной фотосессии

Рита Дакота в пикантной фотосессии

Фото: super.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Рита Дакота поделилась соблазнительным кадром, на котором показала голую грудь.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Автор
Кристина Долматова
Персона
Рита Дакота
Место
Россия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
2
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги