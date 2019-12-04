Полностью голая: в сеть слили интимные фото российской певицы

В сети появились интимные снимки российской певицы Риты Дакоты, на которых она позировала абсолютно обнаженной.

Так, звезда разделась для горячей фотосессии перед фотографом Сашей Буримовой. Об этом сообщает Super.ru.

Рита Дакота Фото: instagram/ritadakota

"Я не стесняюсь своей природы, сексуальности и самости. Быть женщиной — это красиво. Быть обнаженной женщиной в объективе Саши Буримовой — это искусство", — прокомментировала Дакота.

Рита Дакота полностью голая Фото: super.ru

Рита Дакота сексуально позирует на камеру Фото: super.ru

Рита Дакота продемонстрировала "пятую точку" Фото: super.ru

Отметим, что на других фото певица позировала в пикантном черном белье.

Рита Дакота в сексуальном белье Фото: super.ru

Рита Дакота в пикантной фотосессии Фото: super.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Рита Дакота поделилась соблазнительным кадром, на котором показала голую грудь.

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