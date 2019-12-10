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10 декабря • обновлено в 04:28
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Полностью голая Ратаковски завела поклонников: горячие фото красотки

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Американская супермодель Эмили Ратаковски снова взорвала сеть голым снимком.

На фото, которыми звезда поделилась на своей странице в Instagram, Ратаковски позирует обнаженной, демонстрируя поклонникам идеальное тело.

Эмили Ратаковски

Эмили Ратаковски

Инстаграм

Новости
Ратаковски оголилась и похвасталась пышными формами: горячее фото модели

Буквально за сутки пикантный снимок Эмили собрал больше миллиона лайков и сотни комментариев.

Эмили Ратаковски

Эмили Ратаковски

Инстаграм

Эмили Ратаковски

Эмили Ратаковски

Инстаграм

Подписчики звезды уже традиционно не смогли пройти мимо сексуально кадра, и засыпали Ратаковски комплиментами:

"Прекрасна, как всегда", "Идеальна", "Самая красивая девушка", "Как же ты прекрасна".

Полностью голая Ратаковски завела поклонников: горячие фото красотки
Полностью голая Ратаковски завела поклонников: горячие фото красотки
Полностью голая Ратаковски завела поклонников: горячие фото красотки
Полностью голая Ратаковски завела поклонников: горячие фото красотки

Примечательно, что Эмили Ратаковски славится своими откровенными фото. OBOZREVATEL вспоминает самые горячие снимки модели.

Эмили Ратаковски

Эмили Ратаковски

Инстаграм

Эмили Ратаковски

Эмили Ратаковски

Инстаграм

Эмили Ратаковски

Эмили Ратаковски

Инстаграм

Эмили Ратаковски

Эмили Ратаковски

Инстаграм

Эмили Ратаковски

Эмили Ратаковски

Инстаграм

Эмили Ратаковски

Эмили Ратаковски

Инстаграм

Эмили Ратаковски

Эмили Ратаковски

Инстаграм

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ратаковски сверкнула грудью в голубом костюме собственной линии одежды, взбудоражив поклонников голым телом.

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Автор
Анна Михно
Персона
Эмили Ратаковски
Место
США
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