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22 февраля • обновлено в 13:45
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Полностью голая Астафьева восхитила сеть формами

4.2т
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Украинская певица, экс-солистка группы Nikita Даша Астафьева поделилась с поклонниками снимками с откровенной фотосессии.

Соответствующие фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На них она позировала обнаженной, завернувшись в одеяло.

Даша Астафьева

Даша Астафьева

instagram.com/da_astafieva

Даша Астафьева

Даша Астафьева

instagram.com/da_astafieva

Даша Астафьева

Даша Астафьева

instagram.com/da_astafieva

"Так не люблю когда голые бабы цитируют, но, сложно удержаться тут "Я думаю, что татуировки — это ужасно. Это как всю жизнь прожить в платье Pucci. Если вы молоды и худы, то ладно. Но если нет…" Кто сказал?", – написала Астафьева под одной из фотографий.

Даша Астафьева

Даша Астафьева

instagram.com/da_astafieva

Даша Астафьева

Даша Астафьева

instagram.com/da_astafieva

Даша Астафьева

Даша Астафьева

instagram.com/da_astafieva

Даша Астафьева

Даша Астафьева

instagram.com/da_astafieva

Поклонники Даши не смогли пройти мимо откровенной публикации звезды, отметив ее шикарную фигуру:

Полностью голая Астафьева восхитила сеть формами
Полностью голая Астафьева восхитила сеть формами
Полностью голая Астафьева восхитила сеть формами

Ранее OBOZREVATEL писал, что украинская певица и ведущая Регина Тодоренко, которая живет и работает в России, поделилась с поклонниками фото в купальнике, которое она сделала на Мальдивских островах.

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Автор
Карина Бондаренко
Персона
Даша Астафьева
Место
Украина
Теги
фотографии фотосессия
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