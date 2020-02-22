Полностью голая Астафьева восхитила сеть формами

Украинская певица, экс-солистка группы Nikita Даша Астафьева поделилась с поклонниками снимками с откровенной фотосессии.

Соответствующие фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На них она позировала обнаженной, завернувшись в одеяло.

Даша Астафьева instagram.com/da_astafieva

Даша Астафьева instagram.com/da_astafieva

Даша Астафьева instagram.com/da_astafieva

"Так не люблю когда голые бабы цитируют, но, сложно удержаться тут "Я думаю, что татуировки — это ужасно. Это как всю жизнь прожить в платье Pucci. Если вы молоды и худы, то ладно. Но если нет…" Кто сказал?", – написала Астафьева под одной из фотографий.

Даша Астафьева instagram.com/da_astafieva

Даша Астафьева instagram.com/da_astafieva

Даша Астафьева instagram.com/da_astafieva

Даша Астафьева instagram.com/da_astafieva

Поклонники Даши не смогли пройти мимо откровенной публикации звезды, отметив ее шикарную фигуру:

Ранее OBOZREVATEL писал, что украинская певица и ведущая Регина Тодоренко, которая живет и работает в России, поделилась с поклонниками фото в купальнике, которое она сделала на Мальдивских островах.

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