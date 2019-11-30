Полностью голая: 57-летняя телеведущая из РФ вызвала ажиотаж пикантным фото

57-летняя российская телеведущая, звезда шоу "Давай поженимся" Роза Сябитова поделилась с поклонниками пикантным фото.
Так, на нем она позировала абсолютно голой, прикрыв грудь руками. Соответствующий снимок знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram.
Роза Сябитова
Фото: instagram/syabitova_roza
"Кто мы — женщины, которым за 50 лет? Бабушки, участь которых пирожки и внуки, или крутые бабки — феномен нашего времени? Как сказала мудрая Изабелла Росселлини: "Возраст — это свобода. Ты уже никому ничего не должна. Ты живешь, как тебе хочется, ты — свободна!" — написала Сябитова.
Роза Сябитова полностью голая
Фото: instagram/syabitova_roza
Отметим, что поклонники неоднозначно отреагировали на новую публикацию телеведущей. Одни похвалили ее за смелость и засыпали комплиментами.
А другие пользователи раскритиковали Сябитову за то, что она "на старости лет сдурела и начала раздеваться".
Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Розы Сябитовой, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.
Роза Сябитова засветила пышную грудь
Фото: instagram/syabitova_roza
Роза Сябитова полностью голая
Фото: instagram/syabitova_roza
Роза Сябитова сексуально позирует на камеру
Фото: instagram/syabitova_roza
Роза Сябитова голая в постели
Фото: instagram/syabitova_roza
Роза Сябитова в откровенном купальнике
Фото: instagram/syabitova_roza
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 51-летняя российская актриса Ольга Кабо поделилась с поклонниками пикантным фото. На нем звезда позировала лежа на берегу моря в купальнике, продемонстрировав соблазнительные формы.
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