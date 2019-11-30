Полностью голая: 57-летняя телеведущая из РФ вызвала ажиотаж пикантным фото

57-летняя российская телеведущая, звезда шоу "Давай поженимся" Роза Сябитова поделилась с поклонниками пикантным фото.

Так, на нем она позировала абсолютно голой, прикрыв грудь руками. Соответствующий снимок знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram.

Роза Сябитова Фото: instagram/syabitova_roza

"Кто мы — женщины, которым за 50 лет? Бабушки, участь которых пирожки и внуки, или крутые бабки — феномен нашего времени? Как сказала мудрая Изабелла Росселлини: "Возраст — это свобода. Ты уже никому ничего не должна. Ты живешь, как тебе хочется, ты — свободна!" — написала Сябитова.

Роза Сябитова полностью голая Фото: instagram/syabitova_roza

Новости Певица из РФ показала голую грудь в пикантной фотосессии

Отметим, что поклонники неоднозначно отреагировали на новую публикацию телеведущей. Одни похвалили ее за смелость и засыпали комплиментами.

А другие пользователи раскритиковали Сябитову за то, что она "на старости лет сдурела и начала раздеваться".

Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Розы Сябитовой, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

Роза Сябитова засветила пышную грудь Фото: instagram/syabitova_roza

Роза Сябитова полностью голая Фото: instagram/syabitova_roza

Роза Сябитова сексуально позирует на камеру Фото: instagram/syabitova_roza

Роза Сябитова голая в постели Фото: instagram/syabitova_roza

Роза Сябитова в откровенном купальнике Фото: instagram/syabitova_roza

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 51-летняя российская актриса Ольга Кабо поделилась с поклонниками пикантным фото. На нем звезда позировала лежа на берегу моря в купальнике, продемонстрировав соблазнительные формы.

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