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13 сентября • обновлено в 10:23
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Полностью голая: 56-летняя звезда Голливуда снялась в откровенной фотосессии

4.9т Читать материал на украинском

Голливудская актриса, 56-летняя Деми Мур снялась полностью обнаженной для обложки журнала Harper’s Bazaar.

Так, на снимках, которые были опубликованы в сети, звезда позировала сидя возле бассейна в одной лишь объемной розовой шляпе от Lynn и бриллиантовом браслете Van Cleef & Arpels.

Полностью голая: 56-летняя звезда Голливуда снялась в откровенной фотосессии

Деми Мур

Фото: ok-magazine.ru

Полностью голая: 56-летняя звезда Голливуда снялась в откровенной фотосессии

Деми Мур

Фото из Instagram

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Отметим, что на других кадрах Мур предстала в полупрозрачных платьях, демонстрируя свою стройную фигуру.

Полностью голая: 56-летняя звезда Голливуда снялась в откровенной фотосессии

Деми Мур

Фото из Instagram

Полностью голая: 56-летняя звезда Голливуда снялась в откровенной фотосессии

Деми Мур

Фото из Instagram

Полностью голая: 56-летняя звезда Голливуда снялась в откровенной фотосессии

Деми Мур

Фото из Instagram

Полностью голая: 56-летняя звезда Голливуда снялась в откровенной фотосессии

Деми Мур

Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Деми Мур примерила стильное вышитое платье украинского бренда Vita Kin. Его стоимость на официальном сайте — 1750 долларов.

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Персона
Деми Мур
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