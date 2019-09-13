Полностью голая: 56-летняя звезда Голливуда снялась в откровенной фотосессии

Голливудская актриса, 56-летняя Деми Мур снялась полностью обнаженной для обложки журнала Harper’s Bazaar.

Так, на снимках, которые были опубликованы в сети, звезда позировала сидя возле бассейна в одной лишь объемной розовой шляпе от Lynn и бриллиантовом браслете Van Cleef & Arpels.

Деми Мур Фото: ok-magazine.ru

Деми Мур Фото из Instagram

Отметим, что на других кадрах Мур предстала в полупрозрачных платьях, демонстрируя свою стройную фигуру.

Деми Мур Фото из Instagram

Деми Мур Фото из Instagram

Деми Мур Фото из Instagram

Деми Мур Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Деми Мур примерила стильное вышитое платье украинского бренда Vita Kin. Его стоимость на официальном сайте — 1750 долларов.

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