''Полное разочарование'' : Лорак удивила фото с двумя мужчинами

Украинская певица Ани Лорак, которая живет и работает в России удивила поклонников новым снимком. Так, она сфотографировалась с Сергеем Шнуровым и Константином Меладзе. Вероятно, фото было сделано во время съемок шоу "Голос".

Пользователи сети отметили, что певица разочаровала их своим поведением. Снимок Лорак разместила на своей странице в Instagram.

Politeka

Отметим, что многие пользователи сети заявили, что во время шоу "Голос" Лорак вела себя не корректно.

Как ранее писал OBOZREVATEL, стало известно, что бракоразводный процесс Ани Лорак с Муратом Налчаджиоглу может затянуться на несколько лет, так как существует ряд тонкостей из-за разного гражданства супругов. Лорак является гражданкой Украины, Мурат же – гражданин Турции.