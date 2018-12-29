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''Полное разочарование'' : Лорак удивила фото с двумя мужчинами

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Украинская певица Ани Лорак, которая живет и работает в России удивила поклонников новым снимком. Так, она сфотографировалась с Сергеем Шнуровым и Константином Меладзе. Вероятно, фото было сделано во время съемок шоу "Голос".

Пользователи сети отметили, что певица разочаровала их своим поведением. Снимок Лорак разместила на своей странице в Instagram.

''Полное разочарование'' : Лорак удивила фото с двумя мужчинами

Politeka

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Отметим, что многие пользователи сети заявили, что во время шоу "Голос" Лорак вела себя не корректно.

''Полное разочарование'' : Лорак удивила фото с двумя мужчинами
''Полное разочарование'' : Лорак удивила фото с двумя мужчинами
''Полное разочарование'' : Лорак удивила фото с двумя мужчинами
''Полное разочарование'' : Лорак удивила фото с двумя мужчинами

Как ранее писал OBOZREVATEL, стало известно, что бракоразводный процесс Ани Лорак с Муратом Налчаджиоглу может затянуться на несколько лет, так как существует ряд тонкостей из-за разного гражданства супругов. Лорак является гражданкой Украины, Мурат же – гражданин Турции.

Персоны
Ани ЛоракАні Лорак
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Smallwille JorEl
Smallwille JorEl
Эта бабера ещё даст о себе знать шлюха она конечно раз уехала с Украины
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