"Полная чушь!" Новая версия гибели Цоя вызвала гнев его отца

В Санкт-Петербурге провели новое расследование по поводу гибели легендарного музыканта Виктора Цоя, но результаты разозлили отца певца.

Институт безопасности дорожного движения вместе с муниципалитетом Тукумского края Латвии пришли к выводу, что обустройство участка трассы, где случилась авария, не соответствовало требованиям ГОСТа, передает "Фонтанка".

Уточняется, что у дороги отсутствовали предупредительные знаки об опасном повороте, сужении проезжей части и ограничении скорости. Это, по версии журналистов, могло стать причиной рокового ДТП.

Перечень сигнальных знаков на трассе Фонтанка

Новости Вскрылись неизвестные подробности о гибели Виктора Цоя

Отец артиста Роберт Цой, который неоднократно после гибели сына требовал прекратить ворошить прошлое, пристыдил расследователей.

"Нового расследования не надо. Отсутствие дорожных знаков не могло стать причиной аварии. Чушь все это полная", — сказал он в комментарии изданию РБК.

Схема ДТП Фонтанка

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер группы "Кино" погиб в аварии под Ригой 15 августа 1990 года, врезавшись на своем "Москвиче" в пассажирский "Икарус", за рулем которого был латыш Янис Фибигс.

Виктор Цой Locals

Тогда суд признал мужчину невиновным в смертельном ДТП, но поклонники до сих пор считают его "убийцей" кумира. В 2018 году мужчина рассказал, что на протяжении 28 лет ощущал муки совести.

Недавно стало известно, что в выводах следствия об аварии найдены несостыковки, которые все это время замалчивались.

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