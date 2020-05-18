Полина Гагарина внезапно рассталась с мужем: что известно

Кристина Долматова Люди 15:29, 18.05.2020 Обновлено: 15:34, 18.05.2020

Российская певица Полина Гагарина рассталась со своим мужем, фотографом Дмитрием Исхаковым.

Как сообщает Super.ru, супруги не живут вместе уже несколько месяцев. Бракоразводный процесс артисты пока не начинали. К слову, в разговоре с изданием Исхаков подтвердил данную информацию.

Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков
Фото: instagram/gagara1987

Отмечается, что певица уже начала активно "вычеркивать" супруга из своей жизни. В частности, она уволила Дмитрия с поста генерального директора компании ООО "Полина Гагарина", по средствам которой осуществляет свою артистическую деятельность. Теперь на этой должности значится некая Юлия Экс.

Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков
Фото: Instagram/isxakov

Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков были одной из самых обсуждаемых светских пар. Они начали встречаться в 2013 году, а в 2014-м поженились. В 2017-м у Полины и Дмитрия родилась дочь Мия. Пара провела в браке шесть лет.

Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков
Фото: instagram/gagara1987
Полина Гагрина с дочерью Мией
Фото: instagram/gagara1987

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что певица Полина Гагарина восхитила сеть пикантным снимком. На нем она позировала в откровенном купальнике оранжевого цвета.

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