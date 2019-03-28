Пол не важен: звезда "Игры престолов" призналась в сексуальных экспериментах

Звезда сериала "Игра престолов" Софи Тернер, известная по роли Санса Старк, призналась в сексуальных экспериментах.

Об этом она рассказала в совместном интервью с коллегой по съемкам и по совместительству лучшей подругой Мэйси Уильямс (Арья Старк) для журнала Rolling Stones.

Не так давно Тернер помолвилась с Джо Джонасом. Она призналась, что никогда не думала, что это произойдет так рано или вообще когда-либо в ее жизни.

Софи Тернер и Мэйси Уильямс Rolling Stones

"Я готовилась быть одинокой до конца своей жизни. Я думаю, что как только вы нашли нужного человека, вы об этом просто знаете. Я чувствую, что намного старше душой, чем возрастом. Я встретила достаточно парней, чтобы знать – я встретила достаточно девушек, чтобы знать. Я не чувствую себя на 22 года. Я чувствую себя как минимум на 27-28", – рассказала Тернер.

Она отметила, что действительно экспериментировала с девушками, и не видит в этом ничего критичного.

"Что касается части "девочек", все экспериментируют. Это часть взросления. Для меня в первую очередь важна душа, а не пол человека", – пояснила артистка.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Софи Тернер подловили в купальнике за отдыхом на яхте с ее женихом и голлпивудской подругой.

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