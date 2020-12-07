Поклонская позвала Илона Маска помочь Крыму, который превратился в безводный Марс

Нелегитимный депутат Госдумы России Наталья Поклонская пригласила американского изобретателя, основателя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска переехать во временно оккупированный Крым.

Бывшая "прокурор" захваченного Россией украинского полуострова опубликовала соответствующий пост на своем Telegram-канале 7 декабря. Она отметила, что американский миллиардер планирует переехать жить из Калифорнии в Техас (США). По мнению Поклонской, у нее есть "лучший вариант".

"У нас большое количество космических объектов, а практически полное отсутствие пресной воды напоминает планету Марс, куда, я слышала, Илон планирует отправить экспедицию", – написала политик.

Поклонская упрекнула и Маска – в его планах отправить человека на другую планету, – и Украину – в том, что страна якобы лишила Крым воды. Политик спросила, сможет ли основатель SpaceX решить "земные, ане межгалактические" проблемы.

"Приглашаю лично обосноваться на солнечном побережье полуострова и показать на деле, реально ли вы сможете решить земные (а не межгалактические) задачи, которые нам поставила Украина, лишив людей пресной воды", – сказано в сообщении Поклонской.

Напомним, ранее Поклонская заявила о катастрофической ситуации с водой на полуострове. Она рассказала, что из кранов крымчан течет "грязная, ржавая и вонючая вода, из-за которой люди начинают массово болеть".

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Бывшая "прокурор" оккупированного Крыма Telegram / Наталья Поклонская

Как писал OBOZREVATEL, Илон Маск объявил, что в ближайшие четыре-шесть лет возможно будет отправить человека на Марс. Испытания космической ракеты Starship, разрабатываемой для полетов на эту планету, стартовали в октябре 2020 года.