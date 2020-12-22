Поклонники Могилевской раскритиковали ее новый клип: певица ответила хейтерам

Украинская певица Наталья Могилевская презентовала новую песню и клип под названием "Натусик". В сети поклонники бурно отреагировали на ролик артистки и многие раскритиковали ее.

Так, знаменитость записала дуэт с известными тиктокерами ULove Home, охват аудитории которых превышает 30 миллионов зрителей. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале (чтобы посмотреть его, доскролльте до конца страницы).

Стоит отметить, что сам клип получился праздничным в преддверии Нового 2021 года.

Но не всем фанатам певицы понравился трек и ролик к нему. Многие раскритиковали Могилевскую и отметили, что не ожидали увидеть такое от артистки и ей не идет этот образ.

"При всем уважении, такого точно не ожидала! Наташа, вам такое не идет. Надеюсь, это был просто эксперимент. Не гонитесь за модой, вы теряете себя, вам уже ничего и никому не надо доказывать", "Наталья, вам такое не идет, уважайте себя, не опускайтесь так низко. Эта песня и клип в стиле молодых тиктокеров. И это платье в конце – вульгарно", "Ужас! Ей не стыдно променять искусство на вот это?", "После старых песен это просто деградация. Ну чему удивляться, сейчас все такое... Молодежь такое слушает. Мне интересно, ей самой не противно?" – пишут в комментариях.

Могилевская не смогла молчать и решила ответить хейтерам. Она заявила, что в преддверии новогодних праздников лучше веселиться, чем поливать грязью других.

Также артистка добавила, что в ее творчестве всегда было место для юмора и молодых талантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская певица Наталья Могилевская стала героиней новой съемки магазина "SPAZIO" и удивила фанатов неожиданным образом.